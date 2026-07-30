Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν σε νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από ατύχημα του γιου τους
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Σάκης Ρουβάς Κάτια Ζυγούλη Νοσοκομείο Κρήτη

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν σε νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από ατύχημα του γιου τους

Το παιδί υπέστη θλαστικό τραύμα στο φρύδι, με τους γιατρούς να διαβεβαιώνουν τους δύο γονείς πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν σε νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από ατύχημα του γιου τους
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης βρέθηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη μετά από ατύχημα του γιου τους.

Το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του fonien.gr, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του συνόδευσαν το νεαρό παιδί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς υπέστη θλαστικό τραύμα στο φρύδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση περιποίηση από το ιατρικό προσωπικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο γονείς παρέμειναν στο πλευρό του γιου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με τους γιατρούς να εξηγούν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την κατάστασή του.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και λίγη ώρα αργότερα η οικογένεια αποχώρησε.

Πηγή: fonien.gr
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

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