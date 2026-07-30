Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν σε νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από ατύχημα του γιου τους

Το παιδί υπέστη θλαστικό τραύμα στο φρύδι, με τους γιατρούς να διαβεβαιώνουν τους δύο γονείς πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του