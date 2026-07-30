Μητσοτάκης στο υπουργικό: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών

Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24ωρα - «Θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση» η στάση του ΠΑΣΟΚ για το νερό - Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια, με τον πρωθυπουργό να διευκρινίζει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών





Στην τοποθέτησή του για την απώλεια των πυροσβεστών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη «βαθιά μας θλίψη» και συμπλήρωσε: «η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση».













Κλείνοντας την αναφορά στο θέμα αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή», καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην κινητικότητα στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις». «Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.



Κλείσιμο «Θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση» του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του νερού Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε, επίσης, τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το αίτημα αντισυνταγματικότητας για τη μεταρρύθμιση που όπως είπε προωθεί η κυβέρνηση στη διαχείριση του νερού. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν σηκώνει αναβολές, αλλά απαιτεί δραστικές λύσεις.



«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης και για το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, απαντώντας και στις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης. Όπως τόνισε, η μεταρρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα βάζει «οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», με την Πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού διασφαλίζεται, δίνοντας «ηχηρή απάντηση» σε όσους, όπως είπε, μιλούσαν για «τάχα ιδιωτικοποίηση» και «τάχα εμπορευματοποίησή» του. Προανήγγειλε, μάλιστα, νέες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση του νερού ενόψει της ΔΕΘ.



«Επιστρέφουμε ασφαλείς» Περνώντας στη συνέχεια στην οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε «στοίχημα διαρκείας», ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας.



Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το υπουργικό συμβούλιο , συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το τελευταίο υπουργικό της σεζόν πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα λόγω των θανάτων των πυροσβεστών και ολοκληρώθηκε λίγο πριν της 14:00.Στην τοποθέτησή του για την απώλεια των πυροσβεστών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη «βαθιά μας θλίψη» και συμπλήρωσε: «η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση».Στη συνέχεια περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair , επισημαίνοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.Κλείνοντας την αναφορά στο θέμα αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή», καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην κινητικότητα στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις». «Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε, επίσης, τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το αίτημα αντισυνταγματικότητας για τη μεταρρύθμιση που όπως είπε προωθεί η κυβέρνηση στη διαχείριση του νερού. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν σηκώνει αναβολές, αλλά απαιτεί δραστικές λύσεις.«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης και για το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, απαντώντας και στις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης. Όπως τόνισε, η μεταρρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα βάζει «οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», με την Πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού διασφαλίζεται, δίνοντας «ηχηρή απάντηση» σε όσους, όπως είπε, μιλούσαν για «τάχα ιδιωτικοποίηση» και «τάχα εμπορευματοποίησή» του. Προανήγγειλε, μάλιστα, νέες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση του νερού ενόψει της ΔΕΘ.Περνώντας στη συνέχεια στην οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε «στοίχημα διαρκείας», ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα θρηνεί επί δεκαετίες χαμένες ζωές στην άσφαλτο, υπογράμμισε όμως ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί «πλέον αποδίδουν».



Μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», ενώ θα ξεκινήσει και κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων.



«Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», είπε.



Επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, με τον πρωθυπουργό να σπεύδει να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα.



«Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα «να μη μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων».



Τα 117 ορόσημα Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η προθεσμία εκπνέει στις 31 Αυγούστου.



Όπως ανέφερε, 117 έργα και ορόσημα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, διαβεβαιώνοντας ότι όλα θα ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 30.07.2026, 11:17