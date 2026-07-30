Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε

📍Σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που εντόπισε νεκρούς, έξω από το όχημά τους, τους δύο συναδέλφους της στο Ρέθυμνο. ▪️ Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece