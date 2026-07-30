Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ρέθυμνο Πυροσβέστες

Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εγκατέλειψαν το όχημά τους για να διαφύγουν, όμως η φωτιά φούντωσε μέσα σε δευτερόλεπτα και η μηδενική ορατότητα δεν τους άφησε περιθώριο σωτηρίας

Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε
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Σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που εντόπισε νεκρούς, έξω από το όχημά τους, τους δύο συναδέλφους της στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού ήταν στο σημείο για να σβήσουν  φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

@protothema.gr

📍Σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που εντόπισε νεκρούς, έξω από το όχημά τους, τους δύο συναδέλφους της στο Ρέθυμνο. ▪️ Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

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Το σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους συναδέλφους τους, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει».

Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν. Εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν στελέχη της Πυροσβεστικής, βασίζοντας την εκτίμησή τους αυτή, στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε
Credits: Costas Metaxakis / AFP


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Η απόσταση που τους χώριζε από τους συναδέλφους τους, δεν ήταν μεγάλη. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει στα δύο μέτρα. Ήταν αδύνατον τονίζεται να αντιληφθούν ότι δίπλα τους, δύο συνάδελφοί τους, έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους.

Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε


«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι και οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, αλλά ο καπνός τους τύφλωσε


Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 25χρονος λίγη ώρα πριν είχε πιάσει δουλειά στο πλαίσιο του ωραρίου του. Μάλιστα, στην πρωινή βάρδια 7 το πρωί με 2 το μεσημέρι βρισκόταν ένας άλλος εθελοντής πυροσβέστης, τον οποίο. όμως, άλλαξε ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης.

Ήταν η δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα.

Πηγή: patris
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