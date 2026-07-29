Γερμανία: Περικοπή 8.000 θέσεων εργασίας αποφάσισε η BMW
ΚΟΣΜΟΣ
BMW Γερμανία Εργοστάσιο

Γερμανία: Περικοπή 8.000 θέσεων εργασίας αποφάσισε η BMW

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση θέσεων εργασίας με «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο», μέσω τακτικών και σταδιακών συνταξιοδοτήσεων και με πακέτο αποζημίωσης

Γερμανία: Περικοπή 8.000 θέσεων εργασίας αποφάσισε η BMW
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Την κατάργηση 8.000 θέσεων παγκοσμίως αποφάσισαν η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW, στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Όπως αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, οι περικοπές των θέσεων εργασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο και να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Στόχος είναι η εξοικονόμηση περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ξεκινώντας από το 2028. Διοίκηση και εργαζόμενοι διαπραγματεύονταν εντατικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες τις λεπτομέρειες του σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο υπεγράφη τελικά χθες το βράδυ.

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση θέσεων εργασίας με «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο», μέσω τακτικών και σταδιακών συνταξιοδοτήσεων και με πακέτο αποζημίωσης, το οποίο ωστόσο θα αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους εντός Γερμανίας, οι οποίοι πλήττονται κυρίως από τις περικοπές. Το κόστος του πακέτου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού αφορά τους «έμμεσους τομείς», όσους δηλαδή δεν εργάζονται στη γραμμή συναρμολόγησης και εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν υπαλλήλους στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Μόναχο ή στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (FIZ).

Η διοίκηση της εταιρίας θα επιβεβαιώσει ταυτόχρονα την ισχύουσα εγγύηση απασχόλησης, η οποία παραμένει ενεργή όσο η εταιρία έχει θετικό πρόσημο στα προ φόρων κέρδη της, ενώ αμετάβλητες θα παραμείνουν οι ειδικές καταβολές επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων. Η BMW πάντως είχε ήδη μειώσει το ύψος του δώρου πριν από δύο χρόνια.

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της ωστόσο η BMW αφήνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη από τα μέτρα αναδιάρθρωσης την παραγωγή της, τουλάχιστον εντός Γερμανίας. Την ίδια ώρα στην Volkswagen τα σχέδια μείωσης κόστους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας. Πριν από λίγες ημέρες και η Porsche, εταιρία του ομίλου VW, ανακοίνωσε σχέδιο για περικοπή 5.000 θέσεων.

H ΒΜW αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όμως και στην αγορά της Κίνας, η οποία επί χρόνια ήταν ο μεγαλύτερος εγγυητής των κερδών της. Οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι σε καλές χρονιές, περίπου τα μισά από τα κέρδη των Γερμανών κατασκευαστών της premium κατηγορίας αυτοκινήτων παράγονταν στην Κίνα. Τώρα, η αγορά διαβρώνεται, καθώς μαίνεται πόλεμος τιμών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η ζήτηση για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης έχει μειωθεί κατακόρυφα. Είναι ενδεικτικό ότι τα εργοστάσια της BMW στην Κίνα λειτουργούν πλέον στο 50-60% της δυναμικότητάς τους. Οι περαιτέρω δυσκολίες έχουν επίσης σχέση με την πολιτική δασμών των ΗΠΑ και γενικότερα με την εμπορική διαμάχη Ευρώπης - ΗΠΑ - Κίνας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρία της Βαυαρίας αναμένει τώρα «σημαντική» και όχι πλέον «μέτρια» μείωση των κερδών της, κατά περίπου 15%.
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