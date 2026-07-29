Η Ευρώπη αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, προειδοποιούν οι ειδικοί: Οι πυρκαγιές γίνονται ολοένα και πιο ακραίες



Τι είναι οι «πυροκαταιγίδες»



Ταυτόχρονες κρίσεις σε Γαλλία και Ισπανία

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Οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στη νοτιοδυτικήέχουν προκαλέσει ένα πρωτοφανές για τη χώρα φαινόμενο, καθώς η έντασή τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δημιούργησαν μια «» (pyrocumulonimbus), ένα είδος καταιγίδας που γεννιέται από την ίδια τη φωτιά.Το φαινόμενο, γνωστό κυρίως από τις τεράστιες πυρκαγιές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία, θεωρείται ένδειξη της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.Σύμφωνα με το CNN, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο όπου οι πυρκαγιές γίνονται ολοένα πιομε μεγαλύτερη ένταση,και απρόβλεπτη συμπεριφορά. Μετά την περσινή, ιστορικά καταστροφική αντιπυρική περίοδο, η Ευρώπη συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές του πλανήτη που βιώνουν διαδοχικές χρονιές ακραίων δασικών πυρκαγιών, αντίστοιχες με εκείνες που πλήττουν τη Σιβηρία, τον Αμαζόνιο και τη Βόρεια Αμερική.Στη Γαλλία έχουν ήδη καεί περίπουη μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη αρκετούς μήνες από την ολοκλήρωσή της. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση «τη δυσκολότερη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» και έκανε λόγο για πρωτοφανείς πυρκαγιές.«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή πυρκαγιών που δεν μπορούν να σβήσουν» δήλωσε ο Víctor Resco de Dios, λέκτορας δασικής μηχανικής και παγκόσμιας αλλαγής στο Πανεπιστήμιο της Λλέιντα στην Ισπανία. «Πρόκειται για πυρκαγιές που καίγονται με την ένταση πολλών».Οι πυροκαταιγίδες δημιουργούνται όταν μια εξαιρετικά ισχυρή πυρκαγιά παράγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας, οι οποίες ανεβαίνουν γρήγορα στην ατμόσφαιρα και σχηματίζουν καταιγιδοφόρα νέφη. Τα νέφη αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους ανέμους, βροχοπτώσεις ή ακόμη και κεραυνούς, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη φωτιά και καθιστώντας την εξαιρετικά απρόβλεπτη.Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) επισημαίνει ότι εξετάζεται αν πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό αυτού του είδους στη Γαλλία, σημειώνοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποδεικνύει την εξαιρετική ένταση των φετινών πυρκαγιών.Παράλληλα, μεγάλες πυρκαγιές πλήττουν και την Ισπανία, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ειδικούς, είναι σπάνιο να εξελίσσεται ταυτόχρονα τόσο εκτεταμένη κρίση πυρκαγιών σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες.Οι φλόγες απειλούν περιοχές κοντά σε μεγάλες πόλεις, τουριστικούς προορισμούς, αμπελουργικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές, ενώ μέχρι στιγμής περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία.Οι επιστήμονες συνδέουν την ένταση των φετινών πυρκαγιών με τις επιπτώσεις τηςΟ ιδιαίτερα βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, η οποία στη συνέχεια ξεράθηκε από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη από τον Μάιο, μετατρέποντας τα δάση σε εξαιρετικάΗ πλήρης κατάσβεση των τρεχουσών πυρκαγιών μπορεί να διαρκέσει μήνες, σύμφωνα με τις αρχές, αλλά οι επιπτώσεις τους θα παραμείνουν για πολύ καιρό μετά.Καθώς Γαλλία και Ισπανία προετοιμάζονται για ένα ακόμη κύμα υψηλών θερμοκρασιών, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι πυρκαγιές ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο συχνές και πιο καταστροφικές τα επόμενα χρόνια, εφόσον συνεχιστεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας.