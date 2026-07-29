Γιατί το Ιράν δεν βιάζεται και μάλιστα καθόλου να επιστρέψει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη θεωρεί ότι ο χρόνος, η πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ μπορούν να την οδηγήσουν σε μια συμφωνία ισχύος – όχι σε μια διαπραγμάτευση υποχώρησης