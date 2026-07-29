Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ 300 πυραύλους για τα συστήματα Patriot πριν τον χειμώνα
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ Patriot Πύραυλοι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ 300 πυραύλους για τα συστήματα Patriot πριν τον χειμώνα

Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν χθες στον Λευκό Οίκο συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ 300 πυραύλους για τα συστήματα Patriot πριν τον χειμώνα
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ένα έκτακτο «χειμερινό πακέτο» πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot προκειμένου το Κίεβο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Στη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη ο Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

«Ο πρόεδρος κι εγώ συζητήσαμε αναφορικά με την παροχή άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν», σημείωσε ο Ζελένσκι στο Χ μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Στις αρχές Ιουλίου ο Τραμπ, από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε υποσχεθεί να δώσει στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες με εκπροσώπους της Lockheed Martin και της Raytheon - εταιρείες που παράγουν πυραύλους για Patriot--προκειμένου να συζητήσει το θέμα. Ωστόσο, ακόμη κι αν η Ουκρανία λάβει τη σχετική άδεια, θα χρειαστεί ένα με πέντε χρόνια για να μπορέσει να κατασκευάσει μεγάλο αριθμό πυραύλων, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ικανοποιεί τη χώρα του. «Χρειαζόμαστε Patriot χθες», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι ζήτησε 300 πυραύλους μέχρι τον χειμώνα.

Από την πλευρά του ο Τραμπ υποσχέθηκε να προσπαθήσει να βοηθήσει το Κίεβο, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι δύσκολο οι ΗΠΑ να προσφέρουν τόσους πυραύλους στην Ουκρανία λόγω του πολέμου με το Ιράν. Εξάλλου o Ζελένσκι επεσήμανε ότι είναι πιθανό τις επόμενες δύο εβδομάδες να μεταβούν στο Κίεβο οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Αυτό θα είναι το πρώτο τους ταξίδι στην Ουκρανία, έπειτα από πολλά που πραγματοποίησαν στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι θέλει να συζητήσει μαζί τους λεπτομερώς ιδέες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, αν και υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμφωνήσει σε μια κατάπαυση των εχθροπραξίων.

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης