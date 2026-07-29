Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ 300 πυραύλους για τα συστήματα Patriot πριν τον χειμώνα

Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν χθες στον Λευκό Οίκο συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου