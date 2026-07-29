Σε κατάσταση ξηρασίας η μισή Αγγλία, ο Ιούλιος ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί στη χώρα
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Σε κατάσταση ξηρασίας η μισή Αγγλία, ο Ιούλιος ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί στη χώρα

Τεράστια περιοχή που εκτείνεται στην κεντρική, την ανατολική και την νότια Αγγλία γνωρίζει αυτήν την στιγμή αιφνίδια ξηρασία που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής βροχόπτωσης και των αυξημένων θερμοκρασιών

Σε κατάσταση ξηρασίας η μισή Αγγλία, ο Ιούλιος ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί στη χώρα
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Περισσότερο από το ήμισυ της έκτασης της Αγγλίας κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας, ενώ ο Ιούλιος είναι ο πιο ξηρός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Τεράστια περιοχή που εκτείνεται στην κεντρική, την ανατολική και την νότια Αγγλία «γνωρίζει αυτήν την στιγμή αιφνίδια ξηρασία» που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής βροχόπτωσης και των αυξημένων θερμοκρασιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Το επίπεδο των βροχοπτώσεων δεν έφθασε παρά το 7% του επιπέδου που καταγράφεται συνήθως αυτήν την εποχή του έτους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την νότια Αγγλία δεν είναι παρά 1%.

Οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση ξηρασίας είναι η Ιστ Αγγλια, το Χέρτφορντσαϊρ, το Μείζον Λονδίνο, η κοιλάδα του Τάμεση, το Χάμσιρ, το Γουάιτ, το Ντέβον, η Κορνουάλη και τα Γουέστ Μίντλαντς. Το υπόλοιπο ένα τρίτο της Αγγλίας γνωρίζει επίσης παρατεταμένη ξηρασία.

«Η στάθμη των ποταμών και των ρεμάτων μειώνεται, οι καλλιεργητές αναγκάζονται σε εσπευσμένη συγκομιδή, ο κίνδυνος πυρκαγιών αυξάνεται και εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε περιορισμούς στην κατανάλωση νερού», αναφέρεται στην ανακοίνωση τη Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

«Αυτήν την στιγμή καταναλώνουμε το νερό ταχύτερα από όσο η φύση μπορεί να το ανανεώσει. Το δεύτερο διαδοχικό κύμα ξηρασίας (μετά το κύμα του 2025) δημιουργεί μία εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, που θα έχει συνέπειες διαρκείας στο περιβάλλον μας, στην πανίδα και την οικονομία», προειδοποιεί η Χέλεν Γουέιχαμ, διευθύντρια Υδάτων της Υπηρεσίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ξηρασία που συνήλθε χθες.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις εταιρείες υδάτων «να αποκαταστήσουν πιο γρήγορα τις διαρροές» στο δίκτυο, δήλωσε η υφυπουργός αρμόδια για τους Υδάτινους Πόρους Εμμα Χάρντι.

Η Αγγλία έχει γνωρίσει από τον Μάιο τρία διαδοχικά κύματα υψηλών θερμοκρασιών και ένα τέταρτο βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε εξέλιξη.

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Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί από το 1884, με την κατάρριψη ρεκόρ θερμοκρασιών επί πολλές συνεχείς ημέρες που ανάγκασε σε διακοπή της λειτουργίας των σχολείων και προκάλεσε διατάραξη των μεταφορών.

Το νέο ρεκόρ ανέρχεται σε 38° C και καταγράφηκε στις 26 Ιουνίου στο Λίνγκγουντ, στην ανατολική Αγγλία, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, το Met Office.
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