Σε κατάσταση ξηρασίας η μισή Αγγλία, ο Ιούλιος ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί στη χώρα

Τεράστια περιοχή που εκτείνεται στην κεντρική, την ανατολική και την νότια Αγγλία γνωρίζει αυτήν την στιγμή αιφνίδια ξηρασία που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής βροχόπτωσης και των αυξημένων θερμοκρασιών