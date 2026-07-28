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Δραματική διάσωση μικρού αγοριού από 16χρονο ναυαγοσώστη στην Καλιφόρνια: «Είναι η καλύτερη εικόνα της Αμερικής» τον επαίνεσε ο γιος του Τραμπ
Δραματική διάσωση μικρού αγοριού από 16χρονο ναυαγοσώστη στην Καλιφόρνια: «Είναι η καλύτερη εικόνα της Αμερικής» τον επαίνεσε ο γιος του Τραμπ
Ο 16χρονος βούτηξε στα αφρισμένα κύματα και έσωσε το αγόρι ηλικίας περίπου 10 ετών
Μάχη με τα αφρισμένα κύματα έδωσε ένας ναυαγοσώστης μόλις 16 ετών στην Καλιφόρνια για να σώσει ένα μικρό αγόρι που είχε παρασυρθεί στην περιοχή Seabright στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια
Στο βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται ο νεαρός ναυαγοσώστης να βουτάει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί.
«Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά» περιέγραψε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν ο οποίος κατέγραψε το βίντεο με τη δραματική διάσωση.
Τον 16χρονο βοήθησαν άλλοι λουόμενοι και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης που βούτηξαν στα νερά για να απομακρύνουν όλοι μαζί το μικρό αγόρι, ηλικίας περίπου 10 ετών.
Το βίντεο αναδημοσίευσε ο Έρικ Τραμπ, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας: «Αποδώστε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την ύψιστη πολιτική τιμή. Αυτός είναι πραγματικά ο καλύτερος της Αμερικής! Μπράβο!»,
Όπως αναφέρει η New York Post οι ναυαγοσώστες στην περιοχή της Σάντα Κρουζ είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 56 ώρες εκπαίδευσης ναυαγοσώστη, 24 ώρες εκπαίδευσης ιατρικής πιστοποίησης και περισσότερες από 80 ώρες εκπαίδευσης ναυαγοσώστη θαλάσσιας ασφάλειας.
«Χαίρομαι που τελείωσε έτσι. Είμαι βέβαιος ότι αν οι ναυαγοσώστες δεν ήταν εκεί, το παιδί δεν θα είχε πάει σπίτι εκείνο το βράδυ» δήλωσε ο Βάντερ Ντούσεν.
Στο βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται ο νεαρός ναυαγοσώστης να βουτάει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί.
«Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά» περιέγραψε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν ο οποίος κατέγραψε το βίντεο με τη δραματική διάσωση.
One of the most incredible lifeguard rescues you will ever see. pic.twitter.com/Uo9Y7uUTRS— Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026
Τον 16χρονο βοήθησαν άλλοι λουόμενοι και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης που βούτηξαν στα νερά για να απομακρύνουν όλοι μαζί το μικρό αγόρι, ηλικίας περίπου 10 ετών.
Το βίντεο αναδημοσίευσε ο Έρικ Τραμπ, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας: «Αποδώστε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την ύψιστη πολιτική τιμή. Αυτός είναι πραγματικά ο καλύτερος της Αμερικής! Μπράβο!»,
Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI— Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026
Όπως αναφέρει η New York Post οι ναυαγοσώστες στην περιοχή της Σάντα Κρουζ είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 56 ώρες εκπαίδευσης ναυαγοσώστη, 24 ώρες εκπαίδευσης ιατρικής πιστοποίησης και περισσότερες από 80 ώρες εκπαίδευσης ναυαγοσώστη θαλάσσιας ασφάλειας.
«Χαίρομαι που τελείωσε έτσι. Είμαι βέβαιος ότι αν οι ναυαγοσώστες δεν ήταν εκεί, το παιδί δεν θα είχε πάει σπίτι εκείνο το βράδυ» δήλωσε ο Βάντερ Ντούσεν.
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