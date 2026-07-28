Δραματική διάσωση μικρού αγοριού από 16χρονο ναυαγοσώστη στην Καλιφόρνια: «Είναι η καλύτερη εικόνα της Αμερικής» τον επαίνεσε ο γιος του Τραμπ

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.