Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή μετά τις προσβολές Μιλέι κατά του Λούλα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής χαρακτήρισε τον Βραζιλιάνο ομόλογό του «κλέφτη» και «κατάδικο» – Επιτέθηκε και σε δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου





Παρών προχθές Σάββατο στη Σαν Πάουλου, όπου ο Φλάβιου Μπολσονάρου ανακηρύχτηκε επίσημα υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου στη Βραζιλία, ο ακραίος φιλελεύθερος αρχηγός του κράτους της Αργεντινής χαρακτήρισε —χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομά του— τον κεντροαριστερό ομόλογό του «κλέφτη» και «κατάδικο», διαπίστωσε το AFP.







Ακόμη, χωρίς ούτε σε αυτή την περίπτωση να πει το όνομά του, ο Αργεντινός πρόεδρος στηλίτευσε το ότι ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, μέλος του βραζιλιάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου, το «φαλακρό σκουπίδι» όπως είπε, τον εμπόδισε να επισκεφτεί τον «άδικα φυλακισμένο φίλο» του Ζαΐχ Μπολσονάρου, πατέρα του γερουσιαστή Φλάβιου και πρώην πρόεδρο (2019-2022), καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022, κρατούμενο κατ’ οίκον στην Μπραζίλια.



«Ο πρεσβευτής της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες, ο Ζούλιου Μπιτσέλι, ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις» καθώς ο πρόεδρος Μιλέι «πρόσβαλε δυο εξουσίες, τον λαό και τη δημοκρατία της Βραζιλίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη βραζιλιάνικη διπλωματία. Αναμενόταν στην Μπραζίλια το αργότερο σήμερα.







«Στη Βραζιλία δεν ανεχόμαστε κανένας να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν», είπε χθες ο πρόεδρος Λούλα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τόνισε πως θα συνεχίσει να κυβερνά ανεπηρέαστος από την «ανάμιξη οποιουδήποτε».



Χθες ο Χαβιέρ Μιλέι πήρε ξανά τον λόγο, για να κατηγορήσει τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό και το δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ πως χρηματοδότησαν «εκστρατεία εναντίον της Αργεντινής».



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Παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της Αργεντινής, που ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία στον τελικό, χειροδίκησαν εναντίον παικτών και μελών του τεχνικού επιτελείου της άλλης πλευράς μετά το τελευταίο σφύριγμα. Το γεγονός προκάλεσε επικρίσεις σε βάρος της αργεντίνικης εθνικής.



«Ποιος έβαλε τα λεφτά για αυτή την εκστρατεία εναντίον της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προήλθε από την κυβέρνηση της Βραζιλίας», υποστήριξε ο Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Radio Mitre.



Κατηγόρησε τους «προοδευτικούς» ηγέτες πως απεχθάνονται την «ελευθερία».



Έπειτα από δηλώσεις τις οποίες θεώρησε άκρως «προσβλητικές» από πλευράς του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι , ιδίως σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα , η διπλωματία της Βραζιλίας ανακάλεσε χθες Κυριακή για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της χώρας στο Μπουένος Άιρες , ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Εξωτερικών.Παρών προχθές Σάββατο στη Σαν Πάουλου, όπου ο Φλάβιου Μπολσονάρου ανακηρύχτηκε επίσημα υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου στη Βραζιλία, ο ακραίος φιλελεύθερος αρχηγός του κράτους της Αργεντινής χαρακτήρισε —χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομά του— τον κεντροαριστερό ομόλογό του «κλέφτη» και «κατάδικο», διαπίστωσε το AFP.Ο Μιλέι, μορφή της λατινοαμερικανικής δεξιάς, προειδοποίησε το ακροατήριο εναντίον του «κινδύνου Λούλα» στις εκλογές, προτρέποντας την Βραζιλία να απελευθερωθεί από τη «σκλαβιά της αριστεράς».Ακόμη, χωρίς ούτε σε αυτή την περίπτωση να πει το όνομά του, ο Αργεντινός πρόεδρος στηλίτευσε το ότι ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, μέλος του βραζιλιάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου, το «φαλακρό σκουπίδι» όπως είπε, τον εμπόδισε να επισκεφτεί τον «άδικα φυλακισμένο φίλο» του Ζαΐχ Μπολσονάρου, πατέρα του γερουσιαστή Φλάβιου και πρώην πρόεδρο (2019-2022), καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022, κρατούμενο κατ’ οίκον στην Μπραζίλια.«Ο πρεσβευτής της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες, ο Ζούλιου Μπιτσέλι, ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις» καθώς ο πρόεδρος Μιλέι «πρόσβαλε δυο εξουσίες, τον λαό και τη δημοκρατία της Βραζιλίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη βραζιλιάνικη διπλωματία. Αναμενόταν στην Μπραζίλια το αργότερο σήμερα.Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση εξάλλου κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.«Στη Βραζιλία δεν ανεχόμαστε κανένας να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν», είπε χθες ο πρόεδρος Λούλα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τόνισε πως θα συνεχίσει να κυβερνά ανεπηρέαστος από την «ανάμιξη οποιουδήποτε».Χθες ο Χαβιέρ Μιλέι πήρε ξανά τον λόγο, για να κατηγορήσει τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό και το δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ πως χρηματοδότησαν «εκστρατεία εναντίον της Αργεντινής».Κατά τα φαινόμενα αναφερόταν, εν μέρει τουλάχιστον, σε επικρίσεις σε βάρος της χώρας του λόγω της συμπεριφοράς μελών της εθνικής ποδοσφαίρου ανδρών στο πρόσφατο Μουντιάλ.Παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της Αργεντινής, που ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία στον τελικό, χειροδίκησαν εναντίον παικτών και μελών του τεχνικού επιτελείου της άλλης πλευράς μετά το τελευταίο σφύριγμα. Το γεγονός προκάλεσε επικρίσεις σε βάρος της αργεντίνικης εθνικής.«Ποιος έβαλε τα λεφτά για αυτή την εκστρατεία εναντίον της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προήλθε από την κυβέρνηση της Βραζιλίας», υποστήριξε ο Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Radio Mitre.Κατηγόρησε τους «προοδευτικούς» ηγέτες πως απεχθάνονται την «ελευθερία».

Δεν παρουσίασε κάποιο στοιχείο για να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που διατύπωσε.



Τα σχόλια του προέδρου Μιλέι κατακεραύνωσε ο πρόεδρος του βραζιλιάνικου ανώτατου δικαστηρίου Έιντσον Φακίν, κάνοντας λόγο για «ανοίκεια» αναφορά στον δικαστή Μοράις και θέσεις «ασύμβατες» με το «πνεύμα» που θα όφειλε να διέπει «τις σχέσεις μεταξύ κρατών».



Ο πρόεδρος του Κόμματων Εργαζομένων (PT, στην εξουσία), ο Εντίνιου Σίλβα, έκρινε από την πλευρά του ότι ο πρόεδρος Μιλέι αποδεικνύεται «ανάξιος του αξιώματος που κατέχει».



Η σχέση του βραζιλιάνου προέδρου Λούλα με τον ομόλογό του Μιλέι χαρακτηρίζεται από ψυχρότητα αφότου ο δεύτερος ανέλαβε το 2023 την εξουσία στην Αργεντινή — γείτονα και παραδοσιακό στρατηγικό εταίρο της Βραζιλίας. Μολονότι έχουν διασταυρωθεί σε αρκετές πολυμερείς συναντήσεις, ουδέποτε οργανώθηκε διμερής συνάντησή τους.



Την τελευταία φορά που ταξίδεψε στην Αργεντινή, το 2025, ο Λούλα συναντήθηκε αντιθέτως με την πρώην πρόεδρο Κριστίνα Φερνάντες δε Κίρσνερ, σε κατ’ οίκον κράτηση για υπόθεση διαφθοράς.



Προχθές Σάββατο, ο πρόεδρος Μιλέι κατηγόρησε τον ομόλογό του Λούλα πως είχε προσπαθήσει να τον βλάψει κατά την προεκλογική περίοδο του 2023 στην Αργεντινή. «Είχα έναν γείτονα που ανακατευόταν στα πολιτικά πράγματα (...) προσπαθώντας να αλλάξει την πορεία της ιστορίας υπέρ των καθαρμάτων της αριστεράς», πέταξε, χωρίς —ούτε σε αυτή την περίπτωση— να προφέρει το όνομα του Bραζιλιάνου ομολόγου του.