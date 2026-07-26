Ο Μιλέι πιστεύει ότι η Βραζιλία, το Μεξικό και οι Αμερικανοί Δημοκρατικοί χρηματοδότησαν εκστρατεία εναντίον του

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που ενεπλάκη σε μια διπλωματική κρίση με τη Βραζιλία, κατηγόρησε τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό αλλά και το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ ότι χρηματοδότησαν εκστρατεία κατά της χώρας του.Η αναφορά φαίνεται να σχετίζεται με τις επικρίσεις που δέχτηκε η Αργεντινή και η εθνική ομάδα της στο περιθώριο του Μουντιάλ.«Ποιος έβαλε τα περισσότερα χρήματα σε αυτήν την εκστρατεία κατά της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προέρχονταν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας», ισχυρίστηκε ο Μιλέι σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre.«Και, μετά, μιλάνε για παρέμβαση», συνέχισε εννοώντας τις εκλογές της Βραζιλίας για να προσθέσει ότι «αυτή η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Μεξικό, από το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ».Εν τω μεταξύ, η Βραζιλία ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στο Μπουένος Άιρες λόγω των «προσβλητικών δηλώσεων» που έκανε χθες ο Μιλέι σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του και ενός δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής βρισκόταν το Σάββατο στη Βραζιλία και παρέστη στο συνέδριο του Φιλελεύθερου Κόμματος που έδωσε στον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, το χρίσμα για να είναι υποψήφιος για την προεδρία στις επικείμενες εκλογές απέναντι στον νυν πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα.Ο Μιλέι χαρακτήρισε, χωρίς να τους κατονομάσει, «ψεύτη και κρατούμενο» τον Λούλα και... «καραφλό σκουπίδι» τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.