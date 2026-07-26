Γερμανός υπουργός ζητά από τον καγκελάριο Μερτς… να τον απολύσει

Ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορώνζήτησε από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την απόλυσή του, κάνοντας λόγο για «αναξιοπρεπή κατάσταση».Ενώ όμως ο καγκελάριος ήθελε την απομάκρυνση του Σνίντερ, το στέλεχος που προόριζε ως αντικαταστάτη του«Θα ζητήσω από τον καγκελάριο να προτείνει στον ομοσπονδιακό πρόεδρο την απόλυσή μου από τη θέση μου ως ομοσπονδιακού υπουργού Μεταφορών. Με αυτό το βήμα, υφίσταμαι τις συνέπειες των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ταυτόχρονα θέλω να τερματίσω την αναξιοπρεπή κατάσταση που καθιστά αδύνατη την απαραίτητη ουσιαστική εργασία», ανέφερε ο Σνίντερ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα τη δήλωσή του την ώρα που ο Φρίντριχ Μερτς τιμούσε τα θύματα της χθεσινής επίθεσης εναντίον του πλήθους που γιόρταζε την Ημέρα της Οδού Christopher.Ως πιθανότερος αντικαταστάτης του στο υπουργείο Μεταφορών παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ο, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).Προηγουμένως, ο βουλευτήςείχε την τελευταία στιγμή απορρίψει την πρόταση του καγκελάριου και έτσι ο καγκελάριος Μερτς την Παρασκευή ανακοίνωσε μόνο την τοποθέτηση της πρώην υπουργού Υγείας Νίνα Βάρκεν ως επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας και την διαδοχή της στο υπουργείο από τον γενικό γραμματέα του CDU, Κάρστεν Λίνεμαν.Τα σχόλια που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις της Παρασκευής και το παρασκήνιο έκαναν λόγο για χάος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το περιοδικό Der Spiegel είχε γράψει ότι οι βουλευτές καταδίκαζαν τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο συνάδελφός τους Πάτρικ Σνίντερ.