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Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Αντέξαμε περισσότερα πλήγματα απ' όσα περίμεναν οι ΗΠΑ, παράγουμε συνεχώς drones και πυραύλους
Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Αντέξαμε περισσότερα πλήγματα απ' όσα περίμεναν οι ΗΠΑ, παράγουμε συνεχώς drones και πυραύλους
Ο Αμπολφάζλ Σεκαρχί δήλωσε ότι η στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν συνέχισε να κατασκευάζει πυραύλους και επιθετικά drones σε όλες τις φάσεις της πολεμικής αναμέτρησης
Το Ιράν συνεχίζει να ενισχύει το πυραυλικό του οπλοστάσιο παρά τις εντεινόμενες αμερικανικές επιθέσεις, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος υποστήριξε ότι η παραγωγή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν έχει διακοπεί σε κανένα στάδιο της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και τόνισε ότι η χώρα του έχει αντέξει περισσότερα πλήγματα από όσα περίμεναν οι ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφάζλ Σεκαρχί, δήλωσε ότι η στρατιωτική βιομηχανία της χώρας συνέχισε να κατασκευάζει πυραύλους και επιθετικά drones σε όλες τις φάσεις της πολεμικής αναμέτρησης, ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού μνημονίου συμφωνίας.
«Οι πύραυλοι μεταφέρονται απευθείας από τη γραμμή παραγωγής στην επιχειρησιακή χρήση, ενώ παράλληλα αναπληρώνουμε τα αποθέματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεκαρχί.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Τεχεράνη εκτιμά ότι κατάφερε να απορροφήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών επιθέσεων από αυτόν που ανέμενε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, σύμφωνα με εκτίμηση της CIA που είχε δημοσιοποιηθεί τον Μάιο, το Ιράν διατηρούσε περίπου το 70% του πυραυλικού του οπλοστασίου που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου.
Όπως σημειώνεται, τα ιρανικά οπλικά συστήματα, και ιδιαίτερα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχουν σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, ενώ η αναχαίτισή τους μπορεί να κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατομμύρια δολάρια ανά αναχαίτιση.
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφάζλ Σεκαρχί, δήλωσε ότι η στρατιωτική βιομηχανία της χώρας συνέχισε να κατασκευάζει πυραύλους και επιθετικά drones σε όλες τις φάσεις της πολεμικής αναμέτρησης, ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού μνημονίου συμφωνίας.
«Οι πύραυλοι μεταφέρονται απευθείας από τη γραμμή παραγωγής στην επιχειρησιακή χρήση, ενώ παράλληλα αναπληρώνουμε τα αποθέματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεκαρχί.
Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν, παρά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών.
Brigadier General Abolfazl Shekarchi, spokesperson for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, stated that ballistic missile production continued uninterrupted throughout the 40-Day War (Ramadan War), including after the ceasefire agreement was breached.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 22, 2026
He also said… pic.twitter.com/kEQxXRKp64
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Τεχεράνη εκτιμά ότι κατάφερε να απορροφήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών επιθέσεων από αυτόν που ανέμενε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
«Το Ιράν άντεξε περισσότερα πλήγματα από όσα ανέμεναν οι ΗΠΑ»
Παράλληλα, σύμφωνα με εκτίμηση της CIA που είχε δημοσιοποιηθεί τον Μάιο, το Ιράν διατηρούσε περίπου το 70% του πυραυλικού του οπλοστασίου που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου.
Όπως σημειώνεται, τα ιρανικά οπλικά συστήματα, και ιδιαίτερα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχουν σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, ενώ η αναχαίτισή τους μπορεί να κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατομμύρια δολάρια ανά αναχαίτιση.
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