Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Αντέξαμε περισσότερα πλήγματα απ' όσα περίμεναν οι ΗΠΑ, παράγουμε συνεχώς drones και πυραύλους
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Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Αντέξαμε περισσότερα πλήγματα απ' όσα περίμεναν οι ΗΠΑ, παράγουμε συνεχώς drones και πυραύλους

Ο Αμπολφάζλ Σεκαρχί δήλωσε ότι η στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν συνέχισε να κατασκευάζει πυραύλους και επιθετικά drones σε όλες τις φάσεις της πολεμικής αναμέτρησης

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Αντέξαμε περισσότερα πλήγματα απ' όσα περίμεναν οι ΗΠΑ, παράγουμε συνεχώς drones και πυραύλους
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Το Ιράν συνεχίζει να ενισχύει το πυραυλικό του οπλοστάσιο παρά τις εντεινόμενες αμερικανικές επιθέσεις, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος υποστήριξε ότι η παραγωγή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν έχει διακοπεί σε κανένα στάδιο της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και τόνισε ότι η χώρα του έχει αντέξει περισσότερα πλήγματα από όσα περίμεναν οι ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφάζλ Σεκαρχί, δήλωσε ότι η στρατιωτική βιομηχανία της χώρας συνέχισε να κατασκευάζει πυραύλους και επιθετικά drones σε όλες τις φάσεις της πολεμικής αναμέτρησης, ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού μνημονίου συμφωνίας.

«Οι πύραυλοι μεταφέρονται απευθείας από τη γραμμή παραγωγής στην επιχειρησιακή χρήση, ενώ παράλληλα αναπληρώνουμε τα αποθέματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεκαρχί.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν, παρά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών.


«Το Ιράν άντεξε περισσότερα πλήγματα από όσα ανέμεναν οι ΗΠΑ»

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Τεχεράνη εκτιμά ότι κατάφερε να απορροφήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών επιθέσεων από αυτόν που ανέμενε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτίμηση της CIA που είχε δημοσιοποιηθεί τον Μάιο, το Ιράν διατηρούσε περίπου το 70% του πυραυλικού του οπλοστασίου που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου.

Όπως σημειώνεται, τα ιρανικά οπλικά συστήματα, και ιδιαίτερα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχουν σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, ενώ η αναχαίτισή τους μπορεί να κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατομμύρια δολάρια ανά αναχαίτιση.
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