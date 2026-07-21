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Τουρκία: Συνελήφθη ξανά ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle Αλιτζάν Ουλουντάγ
Τουρκία: Συνελήφθη ξανά ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle Αλιτζάν Ουλουντάγ
Είχε αποφυλακιστεί τον Μάιο αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες - Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει καμία ανακοίνωση για την υπόθεση
Ένας Τούρκος δημοσιογράφος, εργαζόμενος στην τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle (DW), ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Μάιο αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ότι τον συνέλαβαν και πάλι.
«Με συλλαμβάνουν αυτή τη στιγμή» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλιτζάν Ουλουντάγ.
Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει καμία ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή προς το παρόν.
Η Γερμανία και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τη σύλληψή του στα τέλη Φεβρουαρίου με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» και ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος, κρίνοντας αβάσιμη τη δίωξη. Στις 21 Μαΐου δικαστήριο της Άγκυρας διέταξε την υπό όρους αποφυλάκισή του αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, στο Σιλιβρί, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.
Ο Αλιτζάν Ουλουντάγ διωκόταν επίσης για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «δυσφήμιση των δικαστικών θεσμών».
Πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διώχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία για «προσβολή του προέδρου», συνήθως λόγω αναρτήσεων που έκαναν στο διαδίκτυο.
«Με συλλαμβάνουν αυτή τη στιγμή» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλιτζάν Ουλουντάγ.
Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει καμία ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή προς το παρόν.
Η Γερμανία και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τη σύλληψή του στα τέλη Φεβρουαρίου με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» και ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος, κρίνοντας αβάσιμη τη δίωξη. Στις 21 Μαΐου δικαστήριο της Άγκυρας διέταξε την υπό όρους αποφυλάκισή του αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, στο Σιλιβρί, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.
Ο Αλιτζάν Ουλουντάγ διωκόταν επίσης για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «δυσφήμιση των δικαστικών θεσμών».
Πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διώχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία για «προσβολή του προέδρου», συνήθως λόγω αναρτήσεων που έκαναν στο διαδίκτυο.
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