Η εκλεγμένη πρόεδρος του Περού δεν έχει «καμιά νομιμοποίηση», λένε συγγενείς θυμάτων εγκλημάτων που διέπραξε το κράτος

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Συγγενείς θυμάτων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από το περουβιανό κράτος και οργανώσεις πολιτών έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη νομιμοποίηση της εκλεγμένης προέδρου του Περούεκτιμώντας πως η κυβέρνησή της θα φέρει οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στη χώρα κι εγείρει κίνδυνο πλήρους ατιμωρησίας.Η Φουχιμόρι, 51 ετών, κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με οριακή διαφορά, επικρατώντας υποψηφίου παράταξης της Αριστεράς, του. Αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της την 28η Ιουλίου.«Εμείς, οι συγγενείς, παίρνουμε τον λόγο για να καταγγείλουμε τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο φουχιμορισμός», τον σχηματισμό «αυταρχικής κυβέρνησης χωρίς εγγυήσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χισέλα Ορτίς, αδελφός της οποίας είχε απαχθεί και δολοφονηθεί το 1992 από ένα από τα «τάγματα θανάτου» του στρατού, επί προεδρίας Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), πατέρας της εκλεγμένης προέδρου.«Απορρίπτουμε την κυβέρνηση της Κέικο Φουχιμόρι, δεν την αναγνωρίζουμε ως πρόεδρο και τονίζουμε πως δεν έχει καμιά νομιμοποίηση», πρόσθεσε.Ο Φουχιμόρι υμνείται από υποστηρικτές του που του πιστώνουν πωςστον εμφύλιο πόλεμο στο Περού (1980-2000)· όμως χρόνια αργότερα, καταδικάστηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και διαφθορά.Στηλίτευσε την πρόθεση της εκλεγμένης αρχηγού του κράτους να προωθήσει στο κοινοβούλιο νόμους περί αμνηστίας, παραγραφής εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και να βάλει τέλος σε δίκες αστυνομικών και στρατιωτικών στη στρατιωτική δικαιοσύνη.Δήλωση που υπογράφτηκε από συγγενείς θυμάτων της εσωτερικής ένοπλης σύρραξης και των μαζικών κινητοποιήσεων της περιόδου 2022-2023 καλεί να προστατευτεί η μνήμη των θυμάτων, η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, κι εφιστά την προσοχή διεθνών οργανισμών.Η πρόεδρος της Δεξιάς συνηγόρησε την περασμένη εβδομάδα υπέρ της «συμφιλίωσης» των πολιτικών δυνάμεων, ώστε η χώρα να γυρίσει τη σελίδα μιας δεκαετίας έντονης πολιτικής αστάθειας.Το Περού έχει γνωρίσει οκτώ προέδρους από το 2016. Οι μισοί από αυτούς καθαιρέθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από το Κογκρέσο, τα χρόνια που ήταν κυρίαρχη δύναμη στην εθνική αντιπροσωπεία η παράταξη των λεγόμενων φουχιμοριστών.