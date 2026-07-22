15 χρόνια από το μακελειό του νεοναζί Μπρέιβικ στη Νορβηγία: Η χώρα τιμά τα 77 θύματα της πιο σκοτεινής ημέρας της
ΚΟΣΜΟΣ
Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ Νορβηγία Τρομοκρατική επίθεση Ακροδεξιά Γιόνας Γκαρ Στέρε

15 χρόνια από το μακελειό του νεοναζί Μπρέιβικ στη Νορβηγία: Η χώρα τιμά τα 77 θύματα της πιο σκοτεινής ημέρας της

Εκδηλώσεις μνήμης στο Όσλο και την Ούτεγια, με ομιλίες επιζώντων, στεφάνια και παρουσία της βασιλικής οικογένειας και του πρωθυπουργού

15 χρόνια από το μακελειό του νεοναζί Μπρέιβικ στη Νορβηγία: Η χώρα τιμά τα 77 θύματα της πιο σκοτεινής ημέρας της
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Η κυβέρνηση και οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων στη Νορβηγία οργανώνουν αργότερα σήμερα εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών της διπλής τρομοκρατικής επίθεσης στο Όσλο και στο νησάκι Ούτεγια την 22η Ιουλίου 2011, δράστης της οποίας ήταν ο ακροδεξιός εξτρεμιστής Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ.

Προγραμματίζεται να εκφωνήσουν ομιλίες αντιπρόσωποι οργανώσεων υποστήριξης κι ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Αναμένεται να γίνει προσκλητήριο των νεκρών και να κατατεθούν στεφάνια· κατόπιν θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον καθεδρικό ναό του Όσλο, παρόντων του μονάρχη Χαραλντ Ε΄ και της βασίλισσας Σόνιας.

Θα δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν σε κάποια από τα θύματα που επέζησαν.

Χωριστή εκδήλωση μνήμης θα τελεστεί στο νησάκι Ούτεγια το απόγευμα.

Την 22η Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ πυροδότησε αυτοκίνητο-βόμβα στη συνοικία όπου είχαν την έδρα τους διάφορες κρατικές και κυβερνητικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Κατόπιν, οπλισμένος με αυτόματο τουφέκι και μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, πήγε στο Ούτεγια, όπου βρίσκονταν σε θερινή κατασκήνωση εκατοντάδες μέλη της νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος, κι άρχισε να πυροβολεί εν ψυχρώ. Τα θύματα στο νησάκι έφτασαν τα 69· ήταν κυρίως νεαρής ηλικίας.

Επρόκειτο για την πιο πολυαίμακτη επίθεση στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο δράστης της δημοσιοποίησε προτού τη διαπράξει «μανιφέστο» που διατύπωνε ακροδεξιές και αντιισλαμικές θέσεις. Δικαστήριο στο Όσλο τον καταδίκασε το 2012 να εκτίσει 21 χρόνια κάθειρξης, τη βαρύτερη ποινή την εποχή.
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