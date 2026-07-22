Διευρύνθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν: Το πυρηνικό οχυρό έχει σειρά, διαμηνύει ο Τραμπ
Περιορισμένης διάρκειας, αλλά με μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος η σημερινή έξοδος των αμερικανικών μαχητικών - Ανοδική πορεία για το πετρέλαιο που φτάνει πλέον τα 92 δολάρια το βαρέλι, χωρίς ορατή αποκλιμάκωση
Την ώρα όμως που ο κύκλος των βομβαρδισμών και των ιρανικών αντιποίνων δεν λέει να κλείσει, οι Χούθι της Υεμένης θέλουν να ανοίξουν νέο μέτωπο στην Ερυθρά θάλασσα, απειλώντας με ασφυξία το παγκόσμιο εμπόριο καθώς δύο βασικά περάσματα (το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με δεύτερο τα Στενά του Ορμούζ) πρακτικά θα υπολειτουργούν.
Στόχοι βαθιά μέσα στο ΙράνΤα πλήγματα της CENTCOM κατά του Ιράν, που άρχισαν στις 02:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), «είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο να συνεχίσουν να φθείρουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή.
Είναι η στερεότυπη διατύπωση της CENTCOM για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως διεξάγονται τις τελευταόιες ημέρες, αν και όσως είναι δύσκολο να εξηγήσει κανένας πώς σχετίζονται όλοι οι στόχοι με τα Στενά.
Οι επιχειρήσεις κράτησαν περίπου 1 ώρα και ένα τέταρτο, με τη CENTCOM να δηλώνει ότι επλήγησαν «ναυτικές δυνάμεις, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drone και στρατιωτική υποδομή για τον εφοδιασμό.
July 22, 2026
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA επιβεβαίωσε ότι εκρήξεις συγκλόνισαν τις επαρχίες Μπουσέρ, Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, Χαμαντάν, Χορμοζγκάν, Χουζεστάν και Σιστάν-Μπαλουχιστάν.
American forces are carrying out a widespread series of airstrikes across western Iran tonight, with dozens of explosions reported so far. pic.twitter.com/b52bZXmGmC— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026
🚨 Kuwait's air defenses are currently intercepting incoming missile and drone threats. pic.twitter.com/3DEBvj7Csq— Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 21, 2026
Αντιαεροπορικά πυρά στην Τεχεράνη
Για πρώτη φορά από την έναρξη της νέας φάσης των επιχειρήσεων, τέθηκαν σε λειτουργία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς --για 11η συνεχόμενη νύχτα-- εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
AAA fire seen over the Iranian capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/qYAAtOC1He— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026
Ξανά ανοδικά το πετρέλαιοΜέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία αγγίζοντας την Τρίτη υψηλό πέντε εβδομάδων. Η προθεσμιακή τιμή του Brent έκλεισε στα 90,85 δολάρια και το αμερικανικό WTI έφτασε τα 84,91 δολάρια το βαρέλι.
Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη, με το αργό Brent να αγγίζει τη υψηλότερη τιμή του σε διάστημα άνω του ενός μήνα.
Το αργό Brent διαπραγματευόταν με άνοδο 1,2% στα 92,09 δολάρια το βαρέλι γύρω στις 04:30 της Τετάρτης, σημειώνοντας την υψηλότερη ενδοημερήσια τιμή του από τις 11 Ιουνίου. Το West Texas Intermediate, ο κύριος δείκτης αναφοράς του πετρελαίου στις ΗΠΑ, σημείωσε άνοδο 1,1% στα 85,23 δολάρια.
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