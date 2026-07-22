Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, παραδέχεται ο Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Πιτ Χέγκσεθ Πόλεμος

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, παραδέχεται ο Χέγκσεθ

Οι νεκροί από την έναρξη των επιχειρήσεων ως σήμερα είναι πλέον 17 και οι τραυματίες περίπου 430, οι περισσότεροι ελαφρά

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, παραδέχεται ο Χέγκσεθ
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Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχουν κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τη Γερουσία.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει δημόσια ο υπουργός.

Ο Χέγκσεθ είπε σε μέλη της Γερουσίας πως το μέγεθος αυτό συμπεριλαμβάνει κάποιες διαστάσεις των επιχειρήσεων και αναμενόμενα κόστη ως την 30ή Σεπτεμβρίου. Δεν ξεκαθάρισε πάντως πώς ακριβώς προκύπει ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην κυβέρνηση Τραμπ δήλωνε στις αρχές Μαρτίου πως υπολογιζόταν ότι τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, ο οποίος άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, το κόστος ανερχόταν σε 11,3 δισ. δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του υπουργού Χέγκσεθ, που πήγε σε επιτροπή της Γερουσίας αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις μαζί με τον αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων πτέραρχο Νταν Κέιν, κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτόν τον μήνα.

Επισήμως, ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προεξοφλούν πως λείψανα που βρέθηκαν σε βάση στην Ιορδανία η οποία χτυπήθηκε ανήκουν σε δέκατο όγδοο νεκρό μέλος τους. Πάντα κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, έχουν επίσης τραυματιστεί περίπου 430 στρατιωτικοί, περίπου εκατό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς ελαφριά.
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