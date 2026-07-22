Στη συμμαχία Τραμπ κατά των ναρκωτικών η Κολομβία, ανοίγει γραφείο στην άλλοτε βάση του Πάμπλο Εσκομπάρ

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Ο εκλεγμένος πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς στην Κολομβία, ο, ανήγγειλε χθες Τρίτη πως θα ανοίξει στη Μεδεγίν γραφείο της «», συμμαχίας υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.Η Κολομβία, όπου κυβερνά ως τις αρχές του επόμενου μήνα ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος, εξαιρέθηκε τον Μάρτιο από τη συμμαχία, στην οποία, μεταξύ τους η Αργεντινή, ο Ισημερινός και το Ελ Σαλβαδόρ.Χώρες-κλειδιά ως προς της διακίνηση ναρκωτικών, όπως το Μεξικό και η Βραζιλία, όπου κυβερνούν πολιτικοί της Αριστεράς, επίσης εκτός της πρωτοβουλίας.«Εδώ, στη Μεδεγίν, βρίσκεται το κεφάλι του ερπετού της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος», τόνισε στον Τύπο ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.Το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κολομβίας υπήρξε οχυρό του βαρόνου της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ, που σκοτώθηκε σε επιχείρηση της αστυνομίας το 1993.Ο Δε λα Εσπριέγια, ε, νέος στην πολιτική, έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης στον κόσμο.Η αναγγελία αυτή πολύ πιο σκληρής πολιτικής έχει στο φόντο την κλιμάκωση της βίας, που έχει φτάσει στο χειρότερο επίπεδο σε δέκα χρόνια, μετά την αποτυχία της προσπάθειας του απερχόμενου προέδρου Πέτρο να εξασφαλίσει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τις ένοπλες οργανώσεις.Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου, έδωσεστη χώρα να παραδοθούν και διεμήνυσε πως σε διαφορετική περίπτωση θα διατάξει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον όλων των παράνομων οργανώσεων.Έχει υποσχεθεί επίσης την ανέγερση πελώριων φυλακών, εξαίροντας την πολιτική ασφαλείας που ασκεί στο Σαλβαδόρ ο Ναγίμπ Μπουκέλε και στον Ισημερινό ο Ντανιέλ Νομπόα.Ειδικοί προειδοποιούν πως η προσέγγιση του εκλεγμένου προέδρου ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στη χώρα, όπου συνεχίζεται για πάνω από 60 χρόνια εμφύλιος πόλεμος με την εμπλοκή διαφόρων ένοπλων κινημάτων της άκρας αριστεράς και συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά. Οι ένοπλες οργανώσεις στη χώρα κατηγορούνται επίσης για εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, κυρίως χρυσού.