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Εκρήξεις στην Τεχεράνη μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών
Εκρήξεις στην Τεχεράνη μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών
Για 11η συνεχόμενη νύχτα σφυροκοπούν οι ΗΠΑ θέσεις στο νότιο Ιράν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν αργά την Τρίτη (ώρα Ουάσιγκτον· τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Ελλάδα) ότι εξαπολύουν νέο κύμα βομβαρδισμών, για 11η συνεχόμενη νύχτα, εναντίον του Ιράν.
Τα πλήγματα, που άρχισαν στις 02:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), «είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο να συνεχίσουν να φθείρουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε μτο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).
Εν τω μεταξύ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις στα βορειοανατολικά της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ για τους βομβαρδισμούς.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούγονται πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.
Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.
Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς.
Τα πλήγματα, που άρχισαν στις 02:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), «είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο να συνεχίσουν να φθείρουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε μτο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).
Εν τω μεταξύ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις στα βορειοανατολικά της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ για τους βομβαρδισμούς.
AAA fire seen over the Iranian capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/qYAAtOC1He— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026
Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.
Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς.
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