Μεγαλεπήβολο σχέδιο των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού 800 χιλιομέτρων, προκειμένου να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράκ Συρία αγωγός πετρελαίου Στενά του Ορμούζ

Μεγαλεπήβολο σχέδιο των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού 800 χιλιομέτρων, προκειμένου να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Middle East Eye, oι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ και η Συρία επεξεργάζονται σχέδιο για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού που συνδέει την πόλη Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ με το λιμάνι Μπανιγιάς στις ακτές της Μεσογείου

Μεγαλεπήβολο σχέδιο των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού 800 χιλιομέτρων, προκειμένου να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ και η Συρία επεξεργάζονται σχέδιο για την επαναλειτουργία του ιστορικού πετρελαιαγωγού που συνδέει την πόλη Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ με το λιμάνι Μπανιγιάς στις μεσογειακές ακτές της Συρίας, δημιουργώντας μια εναλλακτική οδό εξαγωγής ιρακινού πετρελαίου που θα παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye, το οποίο επικαλείται Ιρακινούς και άλλους περιφερειακούς αξιωματούχους, η συμφωνία για την αποκατάσταση του αγωγού μήκους περίπου 800 χιλιομέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Άλι αλ Ζαΐντι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα.

Ο αγωγός Κιρκούκ–Μπανιγιάς βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και δεκαετίες και έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αποκατάστασή του.


Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Middle East Eye ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού, έργο που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει δύο έως τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί.


Αμερικανικές εταιρείες στο έργο

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ομάδα αμερικανικών εταιρειών έχει ήδη επιλεγεί για να συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

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Εφόσον προχωρήσει, ο νέος αγωγός θα επιτρέψει στο Ιράκ να εξάγει πετρέλαιο προς τη Μεσόγειο χωρίς να εξαρτάται από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.
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