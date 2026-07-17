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Παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ είναι υπεύθυνο για την επιδημία διάρροιας στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ταχυφαγείο Μαρούλι Βακτήριο Επιδημία Παράσιτο

Παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ είναι υπεύθυνο για την επιδημία διάρροιας στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές απέδωσαν την επιδημία εντερικής λοίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή στη χώρα σε ένα παράσιτο, το οποίο εντοπίστηκε στο μαρούλι, που πουλούσε η αλυσίδα ταχυφαγείων Taco Bell

Παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ είναι υπεύθυνο για την επιδημία διάρροιας στις ΗΠΑ
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Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές απέδωσαν την επιδημία εντερικής λοίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή στη χώρα σε ένα παράσιτο, το οποίο εντοπίστηκε στο μαρούλι, που πουλούσε η αλυσίδα ταχυφαγείων Taco Bell, ανακοίνωσαν σήμερα τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Μια έρευνα που διεξήχθη σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την αμερικανική Υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την Ασφάλεια των Τροφίμων (FDA) επέτρεψε στο να καθοριστεί ότι η μόλυνση που προκαλεί γαστρο-εντερικές διαταραχές προέρχεται από έναν Μεξικανό προμηθευτή μαρουλιών, τα προϊόντα του οποίου χρησιμοποίησαν τα εστιατόρια Taco Bell σε πέντε αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου των CDC.

Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε πέντε διαφορετικές αμερικανικές πολιτείες - Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια - διαγνώστηκαν με κυκλοσπορίαση, μια νόσο που προκαλεί μεταξύ άλλων «εκρηκτική διάρροια», σύμφωνα με την ίδια πηγή.


Το παράσιτο προκάλεσε 94 νοσηλείες. Το σύνολο αυτών των περιστατικών που καταμέτρησαν τα CDC συνδέονται με το μολυσμένο μαρούλι, το οποίο είχε αγοραστεί από τα Taco Bell, επισημαίνει η υγειονομική αρχή.

«Το συγκεκριμένο συστατικό που προήλθε από τον προμηθευτή μας αποσύρεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την εφοδιαστική αλυσίδα μας σε εθνικό επίπεδο και θα αντικατασταθεί εντός 24 ωρών σε ορισμένες πολιτείες», σημειώνει η Taco Bell.

«Θεωρούμε πως η δημόσια υγεία αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών τους και των αρχών και είμαστε υπερήφανοι που ενεργούμε πάντα ταχέως και προληπτικά για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας», συμπλήρωσε η αλυσίδα.

Κλείσιμο
Εάν δεν ληφθεί αγωγή για την κυκλοσπορίαση, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα και να προκαλέσει αφυδάτωση. Δεν είναι θανατηφόρα σε γενικές γραμμές.

Το Μίσιγκαν (βόρεια) επλήγη ιδιαίτερα από το παράσιτο φέτος, με τις αρχές να έχουν καταμετρήσει περισσότερα από 5000 κρούσματα.
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