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Αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της CENTCOM στο Κατάρ, δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον
Αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της CENTCOM στο Κατάρ, δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον
Η βάση Αλ Ουντέιντ φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή
Χωρίς επιβεβαίωση παραμένουν προς το παρόν οι αναφορές για επιθέσεις στην περιοχή της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ, στα περίχωρα της Ντόχα, μιας από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.
Μέχρι στιγμής, ούτε οι αμερικανικές Αρχές ούτε η κυβέρνηση του Κατάρ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η βάση αποτέλεσε στόχο ή ότι υπέστη πλήγμα.
Η βάση Αλ Ουντέιντ φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Καθ' όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, η Ντόχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η βάση δεν χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον του Ιράν, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις ισορροπίες στις σχέσεις της με τις δύο πλευρές.
Η στάση αυτή έχει επαναληφθεί από την κυβέρνηση του Κατάρ σε κάθε ευκαιρία, καθώς η χώρα επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκαν δύο κύματα επιθέσεων στο Κατάρ τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη χρονική συγκυρία να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.
Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μόλις λίγες ώρες μετά την επίσημη ολοκλήρωση της περιόδου πένθους για τον εκλιπόντα πρώην εμίρη του Κατάρ, ενώ είχαν προηγηθεί μόλις 48 ώρες από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στη Ντόχα, όπου είχε μεταβεί για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στη βασιλική οικογένεια.
Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Μέχρι στιγμής, ούτε οι αμερικανικές Αρχές ούτε η κυβέρνηση του Κατάρ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η βάση αποτέλεσε στόχο ή ότι υπέστη πλήγμα.
Η βάση Αλ Ουντέιντ φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Iran claims strike destroyed US radar system and aerial refueling aircraft at Al Udeid Air Base in Doha— Anadolu English (@anadoluagency) July 17, 2026
Qatar has not commented on claim after saying earlier its forces intercepted Iranian missiles and drones targeting US military assets https://t.co/Zwr0qfANAK pic.twitter.com/sjL2EOwv5o
Καθ' όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, η Ντόχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η βάση δεν χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον του Ιράν, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις ισορροπίες στις σχέσεις της με τις δύο πλευρές.
Η θέση του Κατάρ
Η στάση αυτή έχει επαναληφθεί από την κυβέρνηση του Κατάρ σε κάθε ευκαιρία, καθώς η χώρα επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκαν δύο κύματα επιθέσεων στο Κατάρ τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη χρονική συγκυρία να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.
Η χρονική συγκυρία των επιθέσεων
Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μόλις λίγες ώρες μετά την επίσημη ολοκλήρωση της περιόδου πένθους για τον εκλιπόντα πρώην εμίρη του Κατάρ, ενώ είχαν προηγηθεί μόλις 48 ώρες από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στη Ντόχα, όπου είχε μεταβεί για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στη βασιλική οικογένεια.
Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
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