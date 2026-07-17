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Αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της CENTCOM στο Κατάρ, δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόχα Αμερικανική βάση Κατάρ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ CENTCOM

Αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της CENTCOM στο Κατάρ, δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον

Η βάση Αλ Ουντέιντ φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή

Αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της CENTCOM στο Κατάρ, δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον
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Χωρίς επιβεβαίωση παραμένουν προς το παρόν οι αναφορές για επιθέσεις στην περιοχή της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ, στα περίχωρα της Ντόχα, μιας από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, ούτε οι αμερικανικές Αρχές ούτε η κυβέρνηση του Κατάρ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η βάση αποτέλεσε στόχο ή ότι υπέστη πλήγμα.

Η βάση Αλ Ουντέιντ φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.


Η θέση του Κατάρ

Καθ' όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, η Ντόχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η βάση δεν χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον του Ιράν, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις ισορροπίες στις σχέσεις της με τις δύο πλευρές.

Η στάση αυτή έχει επαναληφθεί από την κυβέρνηση του Κατάρ σε κάθε ευκαιρία, καθώς η χώρα επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στην περιοχή.


Η χρονική συγκυρία των επιθέσεων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκαν δύο κύματα επιθέσεων στο Κατάρ τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη χρονική συγκυρία να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μόλις λίγες ώρες μετά την επίσημη ολοκλήρωση της περιόδου πένθους για τον εκλιπόντα πρώην εμίρη του Κατάρ, ενώ είχαν προηγηθεί μόλις 48 ώρες από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στη Ντόχα, όπου είχε μεταβεί για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στη βασιλική οικογένεια.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
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