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Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας επιθέσεων
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας επιθέσεων

Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδησσό, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων οκτώ, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας επιθέσεων
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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκατρείς τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Στην Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδησσό, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων οκτώ, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ολεξάντρ Φιλάτοφ μέσω Telegram. Ενημέρωσε επίσης πως υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές.

Μεταξύ των νεκρών είναι μια μητέρα, η οποία είχε βγει για μια βόλτα με τα παιδιά της σε πάρκο, όταν εκδηλώθηκε η πυραυλική επίθεση. Τα παιδιά επέζησαν και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η περιοχή της Οδησσού βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Στο γειτονικό Μικολάιφ, λιμενικές υποδομές επλήγησαν από ρωσικά drones, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρία πλοία να υποστούν ζημιές, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός επιδρομής ρωσικών drones στη Χερσώνα, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Γιάροσλαβ Σάνκο.

Στην υπό ρωσική κατοχή Χόρλιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ο δήμαρχος Ιβάν Πριχόντκο ανέφερε πως ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος.

Ουκρανικό drone σκότωσε έναν άνδρα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ενημέρωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Telegram.

Κλείσιμο
Σχεδόν 4½ χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.




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