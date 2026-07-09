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Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω καύσωνα φέτος στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Καύσωνας Γερμανία

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω καύσωνα φέτος στη Γερμανία

 Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα άνω των 85 ετών - «Ούτε τα κτήριά μας ούτε οι συνήθειές μας έχουν ακόμη προσαρμοστεί καταλλήλως και βλέπουμε τις επιπτώσεις στα στοιχεία των θανάτων», τονίζει ο ερευνητής του Ινστιτούτου «Robert Koch»

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω καύσωνα φέτος στη Γερμανία
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Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο «Robert Koch», επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε «μεταβατική φάση», με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα.

Σύμφωνα με το RKI, 5.120 άνθρωποι πέθαναν από την αρχή του έτους σε περιστατικά που θεωρούνται συνέπεια της ιδιαίτερα υψηλής θερμοκρασίας. Μόνο κατά την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιουνίου καταγράφηκαν 4.310 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα, ενώ την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκαν στο ίδιο πλαίσιο 800 θάνατοι.

«Η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος σε μεταβατική φάση. Το γεγονός ότι συμβαίνουν συχνά κύματα καύσωνα είναι κάτι καινούργιο. Ούτε τα κτήριά μας ούτε οι συνήθειές μας έχουν ακόμη προσαρμοστεί καταλλήλως και βλέπουμε τις επιπτώσεις στα στοιχεία των θανάτων», δήλωσε ο ερευνητής του RKI Ματίας αν ντερ Χάιντεν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν μεν περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε θάνατο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι ο συνδυασμός προϋπαρχουσών παθήσεων και έκθεσης στην υπερβολική ζέστη. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα άνω των 85 ετών, ανέφερε ο κ. αν ντερ Χάιντεν.
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