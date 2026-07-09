Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω καύσωνα φέτος στη Γερμανία

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα άνω των 85 ετών - «Ούτε τα κτήριά μας ούτε οι συνήθειές μας έχουν ακόμη προσαρμοστεί καταλλήλως και βλέπουμε τις επιπτώσεις στα στοιχεία των θανάτων», τονίζει ο ερευνητής του Ινστιτούτου «Robert Koch»