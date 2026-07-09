Το «ψυχεδελικό κόκκινο» πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου εκτίθεται για πρώτη φορά στο Μπάκιγχαμ

Το έργο τέχνης του Yeo είναι το πρώτο επίσημο πορτρέτο του Καρόλου ως μονάρχη - Είναι ένα από τα πρώτα έργα που θα δουν οι επισκέπτες μπαίνοντας στις Αίθουσες του Κράτους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου