Το «ψυχεδελικό κόκκινο» πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου εκτίθεται για πρώτη φορά στο Μπάκιγχαμ

Πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου
Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου που πυροδότησε έντονες συζητήσεις, όταν παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια εκτίθεται για πρώτη φορά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Ο πίνακας, του, θα εκτίθεται δημόσια στην Αίθουσα Μεταξωτών Ταπισερί, δίπλα στην Πινακοθήκη.
Είναι ένα από τα πρώτα έργα που θα δουν οι επισκέπτες μπαίνοντας στις Αίθουσες του Κράτους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου έναρξης, η οποία διαρκεί από σήμερα έως τις 28 Σεπτεμβρίου.
Το έργο τέχνης του Yeo
είναι το πρώτο επίσημο πορτρέτο
του Καρόλου ως μονάρχη, αν και ανατέθηκε το 2020 για τον εορτασμό των 50 χρόνων του του ως μέλος του φιλανθρωπικού οργανισμού The Draper’s Company το 2022. Ο καμβάς, που κυριαρχείται από βαθιές αποχρώσεις του πορφυρού και του κόκκινου, απεικονίζει τον βασιλιά Κάρολο να φοράει τον κόκκινο χιτώνα της Ουαλικής Φρουράς της οποίας χρίστηκε Συνταγματάρχης το 1975. Ο Yeo δώρισε το έργο πρόσφατα στη Βασιλική Συλλογή για να εκτεθεί στο παλάτι.
Η βαθιά μοντέρνα προσέγγιση του καλλιτέχνη δίχασε έντονα τις απόψεις
όταν το πορτρέτο εκτέθηκε για πρώτη φορά, με ορισμένους κριτικούς να αντιτίθενται στην έντασή του και άλλους να χαιρετίζουν την απόκλισή του από τα συμβατικά βασιλικά πορτρέτα, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian το έργο χαρακτηρίστηκε «μια ψυχεδελική θάλασσα από φρικτά κόκκινα».
Σε άρθρο στο περιοδικό Smithsonian ο συντάκτης αναρωτήθηκε απλώς: «Είναι πολύ κόκκινο;».
Η ελαιογραφία του Yeo θα προστεθεί σε μια συλλογή με περισσότερα από ένα εκατομμύριο έργα, στα οποία περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, ακουαρέλες, χαρακτικά, γλυπτά και διακοσμητικές τέχνες. Οι Κρατικές Αίθουσες, που είναι ανοιχτές για επίσκεψη, θα δώσουν στο κοινό πρόσβαση σε 19 από τους πιο μεγαλοπρεπείς χώρους του παλατιού. Ανάμεσά τους είναι η Πινακοθήκη, στην οποία φιλοξενούνται 120 αριστουργήματα αυτό το καλοκαίρι.