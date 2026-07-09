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Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Ναρκωτικά Σύλληψη Λιμενικό Κάνναβη

Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος

Τα στελέχη της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Λιμενικού, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτι παρουσία δικαστικού λειτουργού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
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Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, έπειτα από κατ’ οίκον έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Τα στελέχη της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Λιμενικού, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτι παρουσία δικαστικού λειτουργού με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Κέλλυ, κατά την οποία εντοπίστηκαν οι εξής ποσότητες ναρκωτικών: 

  1. Έξι ανισοβαρή γυάλινα δοχεία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 6.890 γραμμαρίων,
  2. Μία σακούλα με αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 258 γραμμαρίων,
  3. Οκτώ νάιλον ανισοβαρείς συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 141 γραμμαρίων,
  4. Ένα χάρτινο κυτίο με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 89 γραμμαρίων,
  5. Δύο πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 γραμμαρίων,
  6. Μία νάιλον πλαστική συσκευασία με κέικ κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 17 γραμμαρίων,
  7. πλήθος σπόρων κάνναβης


Επιπρόσθετα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθηκευτικό χώρο όπισθεν της κύριας οικίας του 47χρονου, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση για την παραγωγή κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, η οποία αποσυναρμολογήθηκε και τα επιμέρους στοιχεία αυτής κατασχέθηκαν.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα.

Δείτε φωτογραφίες: 
Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
Έφοδος του Λιμενικού με τον σκύλο Κέλλυ στον Πειραιά: Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά κάνναβης και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος
1 ΣΧΟΛΙΟ

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