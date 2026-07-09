Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για βανδαλισμό στη διάσημη πισίνα του Μνημείου Λίνκολν
Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για βανδαλισμό στη διάσημη πισίνα του Μνημείου Λίνκολν
Αστυνομικοί ανέφεραν ότι τους είδαν να αφαιρούν κομμάτια μπλε βαφής και προστατευτικής επίστρωσης από την πισίνα
Άλλα τρία άτομα κατηγορούνται για φθορές στη διάσημη πισίνα «Reflecting Pool» μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι Αρχές συνέλαβαν τον Κάμερον Θιρς, τη Σόφι Ντένισον-Γκίμπι και τον Τζάστιν Καρένο, καθώς αστυνομικοί ανέφεραν ότι τους είδαν να αφαιρούν κομμάτια μπλε βαφής και προστατευτικής επίστρωσης από την πισίνα.
Ένας από τους αστυνομικούς κατέθεσε ότι είδε τον Καρένο «να σκύβει μέσα στην πισίνα και να τραβά ένα κομμάτι μπλε βαφής». Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, κατά τον έλεγχο στην Ντένισον-Γκίμπι εντοπίστηκε στην τσάντα της ακόμη ένα κομμάτι από την επένδυση της λίμνης.
Οι Αρχές αναφέρουν ότι και τα τρία περιστατικά καταγράφηκαν από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί στις στολές τους.
Ένας αστυνομικός ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα ότι ο Θιρς «παραδέχθηκε πως αφαίρεσε ένα κομμάτι μπλε στεγανωτικού υλικού από την πισίνα και το κρατούσε ακόμη στο χέρι του» όταν έγινε ο έλεγχος.
Οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου και δήλωσαν αθώοι για τις κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα που αφορούν καταστροφή περιουσίας αξίας κάτω των 1.000 δολαρίων. Ο δικαστής τούς απαγόρευσε να πλησιάζουν την πισίνα.
Εάν κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 1.000 δολάρια και ποινή φυλάκισης έως 180 ημέρες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι βάνδαλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην πισίνα, σκίζοντας την επένδυσή της, μετά από εργασίες ανακαίνισης της κυβέρνησής του που κόστισαν περισσότερα από 14 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτό.
Οι αστυνομικοί που απήγγειλαν κατηγορίες στους Καρένο, Θιρς και Ντένισον-Γκίμπι δεν τους απέδωσαν ευθύνη για σκίσιμο της επένδυσης.
Παράλληλα, ο πρώην Ολυμπιονίκης του κανό Ντέιβιντ Χερν παραπέμφθηκε την περασμένη εβδομάδα από σώμα ενόρκων στην Ουάσινγκτον, επίσης για φθορές στην πισίνα. Σε αντίθεση με τους τρεις νέους κατηγορούμενους, ο Χερν αντιμετωπίζει κατηγορία για ζημιά αξίας άνω των 1.000 δολαρίων, αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ποινή έως και 10 χρόνια φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης.
Την ίδια ώρα, συνεργεία ξεκίνησαν ξανά την αποστράγγιση της λίμνης για εργασίες επισκευής, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες που απαιτούνται παρεμβάσεις στο σημείο.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι Αρχές συνέλαβαν τον Κάμερον Θιρς, τη Σόφι Ντένισον-Γκίμπι και τον Τζάστιν Καρένο, καθώς αστυνομικοί ανέφεραν ότι τους είδαν να αφαιρούν κομμάτια μπλε βαφής και προστατευτικής επίστρωσης από την πισίνα.
Ένας από τους αστυνομικούς κατέθεσε ότι είδε τον Καρένο «να σκύβει μέσα στην πισίνα και να τραβά ένα κομμάτι μπλε βαφής». Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, κατά τον έλεγχο στην Ντένισον-Γκίμπι εντοπίστηκε στην τσάντα της ακόμη ένα κομμάτι από την επένδυση της λίμνης.
Οι Αρχές αναφέρουν ότι και τα τρία περιστατικά καταγράφηκαν από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί στις στολές τους.
Ένας αστυνομικός ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα ότι ο Θιρς «παραδέχθηκε πως αφαίρεσε ένα κομμάτι μπλε στεγανωτικού υλικού από την πισίνα και το κρατούσε ακόμη στο χέρι του» όταν έγινε ο έλεγχος.
Οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου και δήλωσαν αθώοι για τις κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα που αφορούν καταστροφή περιουσίας αξίας κάτω των 1.000 δολαρίων. Ο δικαστής τούς απαγόρευσε να πλησιάζουν την πισίνα.
Εάν κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 1.000 δολάρια και ποινή φυλάκισης έως 180 ημέρες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι βάνδαλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην πισίνα, σκίζοντας την επένδυσή της, μετά από εργασίες ανακαίνισης της κυβέρνησής του που κόστισαν περισσότερα από 14 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτό.
Οι καταγγελίες Τραμπ και η υπόθεση του πρώην Ολυμπιονίκη
Οι αστυνομικοί που απήγγειλαν κατηγορίες στους Καρένο, Θιρς και Ντένισον-Γκίμπι δεν τους απέδωσαν ευθύνη για σκίσιμο της επένδυσης.
Παράλληλα, ο πρώην Ολυμπιονίκης του κανό Ντέιβιντ Χερν παραπέμφθηκε την περασμένη εβδομάδα από σώμα ενόρκων στην Ουάσινγκτον, επίσης για φθορές στην πισίνα. Σε αντίθεση με τους τρεις νέους κατηγορούμενους, ο Χερν αντιμετωπίζει κατηγορία για ζημιά αξίας άνω των 1.000 δολαρίων, αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ποινή έως και 10 χρόνια φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης.
Την ίδια ώρα, συνεργεία ξεκίνησαν ξανά την αποστράγγιση της λίμνης για εργασίες επισκευής, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες που απαιτούνται παρεμβάσεις στο σημείο.
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