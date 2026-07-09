Άγκυρα προς Μητσοτάκη: Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς
Άγκυρα προς Μητσοτάκη: Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς
Καλεί σε αποφυγή δηλώσεων που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών
Απάντηση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου.
Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Άγκυρα στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον εποικοδομητικό διάλογο ως μέσο αντιμετώπισης των υφιστάμενων ζητημάτων.
Παράλληλα, καλεί σε αποφυγή δηλώσεων που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα, με σαφείς τοποθετήσεις τόσο για το casus belli όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία. Κάτι που έδειξε με τον τρόπο του και ο Ταγίπ Ερντογάν στις βραδινές του δηλώσεις, αν και περιέγραψε ως λάθος του κ. Μητσοτάκη την «ταύτιση» με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στα F-35 και κατόπιν σχετικής ερώτησης που δέχθηκε από Τουρκάλα δημοσιογράφο.
Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις, ενώ υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές»
Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Άγκυρα στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον εποικοδομητικό διάλογο ως μέσο αντιμετώπισης των υφιστάμενων ζητημάτων.
Παράλληλα, καλεί σε αποφυγή δηλώσεων που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα, με σαφείς τοποθετήσεις τόσο για το casus belli όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία. Κάτι που έδειξε με τον τρόπο του και ο Ταγίπ Ερντογάν στις βραδινές του δηλώσεις, αν και περιέγραψε ως λάθος του κ. Μητσοτάκη την «ταύτιση» με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στα F-35 και κατόπιν σχετικής ερώτησης που δέχθηκε από Τουρκάλα δημοσιογράφο.
Τι αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας«Η χώρα μας τάσσεται υπέρ της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας, καθώς και της αντιμετώπισης των υφιστάμενων ζητημάτων στο πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.
Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις, ενώ υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές»
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