ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Κικίλιας: Τηλεφώνησε στη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά, θα την τιμήσει στο υπουργείο
ΕΛΛΑΔΑ
Βασίλης Κικίλιας Ναυαγοσώστης Κεφαλονιά υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κικίλιας: Τηλεφώνησε στη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά, θα την τιμήσει στο υπουργείο

Ο υπουργός Ναυτιλίας συνεχάρη τη Σοφία Κασπίρη για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της – Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονταν δύο παιδιά

Κικίλιας: Τηλεφώνησε στη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά, θα την τιμήσει στο υπουργείο
Μηνάς Τσαμόπουλος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η ηρωική επέμβαση της ναυαγοσώστριας Σοφίας Κασπίρη, η οποία κατάφερε να διασώσει έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σε παραλία της Κεφαλονιάς, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Κικίλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη ναυαγοσώστρια προκειμένου να τη συγχαρεί προσωπικά για την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης. Όπως επισήμανε, η στάση της αποτελεί παράδειγμα αυταπάρνησης, υψηλού αισθήματος ευθύνης και ουσιαστικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Κασπίρη αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την ημέρα του ρεπό της, όπου ο υπουργός θα την τιμήσει για την καθοριστική συμβολή της στη διάσωση των έξι λουομένων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς μιας νέας επαγγελματία, η οποία, εφαρμόζοντας όσα έχει εκπαιδευτεί να κάνει, κατάφερε να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ναυαγοσώστριας αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφαλή έκβαση ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου συμβάντος.
Μηνάς Τσαμόπουλος
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης