Η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε τις Πρώτες Κυρίες του ΝΑΤΟ στο εμβληματικό Μέγαρο Τσάνκαγια στην Άγκυρα: Το παρασκήνιο

Μετά τη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, η Εμινέ Ερντογάν παρέθεσε γεύμα στις συζύγους των ηγετών, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τουρκική κουζίνα.Στο γεύμα σερβιρίστηκαν στους καλεσμένους εδέσματα, όπως φάβα, αγκινάρες, κολοκυθοανθοί γεμιστοί και ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα, κεσκέκ (ένα παραδοσιακό τουρκικό πιάτο) και φράουλες Emiralem.Μετά το γεύμα, η Εμινέ Ερντογάν και οι σύζυγοι των ηγετών πόζαραν για μια οικογενειακή φωτογραφία.Στη συνέχεια, η Εμινέ Ερντογάν και οι σύζυγοι των ηγετών εξέτασαν μια συλλογή με υφάσματα, κεντήματα και εργόχειρα που αντανακλούν την παραδοσιακή χειροτεχνία της τουρκικής υφαντικής κουλτούρας.Οι σύζυγοι των φιλοξενούμενων ηγετών είχαν επίσης την ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά αντικείμενα που σχετίζονται με την οπτική μνήμη της Μεσοποταμίας, των εδαφών της Ανατολίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των τουρκικών κρατών.