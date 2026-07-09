Η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε τις Πρώτες Κυρίες του ΝΑΤΟ στο εμβληματικό Μέγαρο Τσάνκαγια στην Άγκυρα: Το παρασκήνιο

Τις συζύγους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που βρέθηκαν στην Άγκυρα για την 36η Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, φιλοξένησε στο Μέγαρο Τσάνκαγια η σύζυγος του Ταγίπ Ερντογάν. Κατά την άφιξή της στο Μέγαρο, η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε αρχικά τη Βέερλε Χέγκε, σύζυγο του Πρωθυπουργού του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ και στη συνέχεια τις υπόλοιπες συζύγους αρχηγών κρατών, μεταξύ τους και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Κατά τη συνάντησή τους με την σύζυγο του Τούρκου προέδρου, οι πρώτες κυρίες συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Παιδιά, Τεχνολογία και Ασφάλεια: Προστατεύοντας τη νέα γενιά».
Στην ομιλία της για το θέμα, η Εμινέ Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Οι αλγόριθμοι, λειτουργώντας σύμφωνα με την ακόρεστη όρεξη της οικονομίας της προσοχής, διαμορφώνουν το μυαλό και τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Έρευνες δείχνουν ότι το ένα τρίτο των νέων προτιμά να μιλάει με την Τεχνητή Νοημοσύνη παρά με ανθρώπους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον ο έμπιστος φίλος και ο μέντορας της νέας γενιάς... Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε: "Ποιος εκπαιδεύει το μυαλό και τη συνείδηση των παιδιών μας;" Το ζήτημα εδώ δεν είναι απλώς το επικίνδυνο περιεχόμενο. Το ζήτημα είναι ότι η προσοχή, η περιέργεια και ο χρόνος των παιδιών μας μετατρέπονται στην πρώτη ύλη της νέας εποχής. Το ζήτημα είναι ότι μια χούφτα εταιρειών, από μια κοιλάδα λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποφασίζουν τι θα βλέπουν και τι θα πιστεύουν δισεκατομμύρια παιδιά. Και απέναντι σε αυτόν τον τεχνο-αποικιοκρατισμό, του οποίου το έδαφος είναι το μυαλό και το μέταλλο είναι η προσοχή, τα παιδιά μας είναι τα πιο ευάλωτα».
Μετά την ομιλία της, η Εμινέ Ερντογάν έδωσε τον λόγο πρώτα στην Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, την οποία περιέγραψε ως μια έμπειρη παιδαγωγό που εφιστά εδώ και καιρό την προσοχή στις επιπτώσεις του ψηφιακού κόσμου στα παιδιά.
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Μετά την ομιλία της κυρίας Μακρόν, ομιλίες εκφωνήθηκαν επίσης από τις συζύγους των Προέδρων της Λιθουανίας (Ντιάνα Ναουσεντιένε), της Φινλανδίας (Σουζάν Ελίζαμπεθ Ίνες-Στουμπ), της Ρουμανίας (Μιραμπέλα Γκραντινάρου), της Πολωνίας (Μάρτα Ναβρότσκα), της Ουκρανίας (Ολένα Ζελένσκα), της Νότιας Κορέας (Κιμ Χέα Κιουνγκ), της Σλοβενίας (Ούρσκα Μπάτσοβνικ Γιάνσα), της Αλβανίας (Λίντα Ράμα), του Τσέχου Πρωθυπουργού (Μόνικα Μπαμπίσοβα), της Δανίας (Μπο Τένγκμπεργκ), της Ελλάδας (Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη), του Μαυροβουνίου (Μιλένα Σπάιτς), της Εσθονίας (Έβελιν Όρας), του Καναδά (Ντιάνα Φοξ Κάρνεϊ), της Γερμανίας (Σαρλότε Μερτς) και του συζύγου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Χάικο φον ντερ Λάιεν).
Σημειώνεται πως η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε την Μπριζίτ Μακρόν με τη λέξη «Καλώς ήρθατε» στα γαλλικά, ενώ είχε επίσης μακρά αγκαλιά και συνομιλία με την Ολένα Ζελένσκα.
Δοκίμασαν τις γεύσεις της τουρκικής κουζίνας
Μετά τη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, η Εμινέ Ερντογάν παρέθεσε γεύμα στις συζύγους των ηγετών, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τουρκική κουζίνα.
— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 8, 2026
Στο γεύμα σερβιρίστηκαν στους καλεσμένους εδέσματα, όπως φάβα, αγκινάρες, κολοκυθοανθοί γεμιστοί και ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα, κεσκέκ (ένα παραδοσιακό τουρκικό πιάτο) και φράουλες Emiralem.
Μετά το γεύμα, η Εμινέ Ερντογάν και οι σύζυγοι των ηγετών πόζαραν για μια οικογενειακή φωτογραφία.
Είδαν από κοντά παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα
Στη συνέχεια, η Εμινέ Ερντογάν και οι σύζυγοι των ηγετών εξέτασαν μια συλλογή με υφάσματα, κεντήματα και εργόχειρα που αντανακλούν την παραδοσιακή χειροτεχνία της τουρκικής υφαντικής κουλτούρας.
Οι σύζυγοι των φιλοξενούμενων ηγετών είχαν επίσης την ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά αντικείμενα που σχετίζονται με την οπτική μνήμη της Μεσοποταμίας, των εδαφών της Ανατολίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των τουρκικών κρατών.