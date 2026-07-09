Η στρατηγική της Λεπέν για την προεδρία στη Γαλλία: Παντού δίπλα της ο Μπαρντελά για να φέρει ψηφοφόρους στην ακροδεξιά

Ο 30χρονος πολιτικός μπορεί να μην είναι ο υποψήφιος του κόμματός του για την προεδρία, αλλά φαίνεται ότι θα διεξάγει την προεκλογική του εκστρατεία σαν να ήταν, σύμφωνα με την ανάλυση του Politico





Η στρατηγική της Λεπέν βασίζεται - σύμφωνα με το Politico - στην εκτίμηση ότι η απήχηση του Ζορντάν Μπαρντελά στους νέους, οι επικοινωνιακές του ικανότητες και οι επαφές του με την επιχειρηματική ελίτ μπορούν να διευρύνουν την επιρροή του κόμματός τους, του Εθνικού Συναγερμού, και να αντισταθμίσουν τις δικές της αδυναμίες.







Ο Μπαρντελά δεν έχει απομακρυνθεί σχεδόν καθόλου από το πλευρό της Λεπέν από την Τρίτη, όταν το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επέβαλε έναν χρόνο κατ’ οίκον περιορισμό. Ωστόσο, με μια ανατροπή, μείωσε αρκετά τη διάρκεια της απαγόρευσης συμμετοχής της στις εκλογές, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια για την προεδρία το 2027.







Η Λεπέν και ο Μπαρντελά επισκέφθηκαν την Τετάρτη την κοινότητα Λα Φλες, όπου αντάλλαξαν χειραψίες, έβγαλαν selfies και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την κοινή τους εκστρατεία. Η Λεπέν εμφανίστηκε χαμογελαστή και απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις, ενώ ο Μπαρντελά, πιο σοβαρός, φάνηκε να προσαρμόζεται στον νέο του ρόλο ως το «δεξί της χέρι».



Παρόμοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν και την Τρίτη. Όταν η Λεπέν μετέβη από τα γραφεία του Εθνικού Συναγερμού στην έδρα του τηλεοπτικού δικτύου TF1, ο Μπαρντελά φέρεται να ήταν το μοναδικό άτομο στο αυτοκίνητο μαζί της, εκτός από τον οδηγό.



Κλείσιμο TikTok ευρωβουλευτής επέστρεψε μαζί της στα γραφεία του κόμματος χωρίς να κάνει δηλώσεις.



Το «νικηφόρο δίδυμο» Λεπέν - Μπαρντελά Η Λεπέν και ο Μπαρντελά παρουσιάζουν εδώ και μήνες τους εαυτούς τους ως πολιτικό δίδυμο: εκείνη ως υποψήφια πρόεδρος και εκείνος ως ο άνθρωπος που προετοιμάζεται για τη θέση του πρωθυπουργού.



Στη συνέντευξή της την Τρίτη, η 57χρονη χαρακτήρισε τη συνεργασία τους «ένα νικηφόρο δίδυμο», «σταθερό, ενισχυμένο από τις πεποιθήσεις του και συνηθισμένο να εργάζεται μαζί».



Ωστόσο, η ιδέα ενός κοινού «εισιτηρίου» δεν αποτελεί γαλλική πολιτική παράδοση. Η προεδρία της Γαλλίας είναι ένας από τους ισχυρότερους θεσμούς στον κόσμο, συγκεντρώνοντας τεράστιες εκτελεστικές εξουσίες και μοναδικό έλεγχο στην εξωτερική πολιτική.



«Το κοινό ψηφοδέλτιο είναι μια έννοια πιο οικεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Θα γνωρίζουμε ποιος μπορεί να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Είναι πιο υγιές για τη δημοκρατία μας», δήλωσε στο Politico ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Φιλίπ Μπαλάρ.



Η πρώτη προεκλογική εμφάνιση της Μαρίν Λεπέν στη δυτική Γαλλία την Τετάρτη αποκάλυψε ένα βασικό στοιχείο για το πώς σκοπεύει να προσελκύσει ψηφοφόρους που παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην ακροδεξιά: να έχει συνεχώς δίπλα της τον γοητευτικό, 30χρονο προστατευόμενό της.Η στρατηγική της Λεπέν βασίζεται - σύμφωνα με το- στην εκτίμηση ότι η απήχηση τουστους νέους, οι επικοινωνιακές του ικανότητες και οι επαφές του με την επιχειρηματική ελίτ μπορούν να διευρύνουν την επιρροή του κόμματός τους, του Εθνικού Συναγερμού, και να αντισταθμίσουν τις δικές της αδυναμίες.Έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να φτάσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων, η Λεπέν δυσκολεύεται να εξηγήσει τι θα είναι διαφορετικό αυτή τη φορά στο πολιτικό της πρόγραμμα και πώς θα προσεγγίσει ψηφοφόρους πέρα από τον σκληρό πυρήνα της εκλογικής της βάσης. Το να κρατήσει, όμως, τόσο κοντά της τον Μπαρντελά μπορεί να αποδειχθεί είτε μια κίνηση ιδιοφυΐας είτε ένδειξη πολιτικής ανάγκης.Ο Μπαρντελά δεν έχει απομακρυνθεί σχεδόν καθόλου από το πλευρό της Λεπέν από την Τρίτη, όταν το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων τουκαι της επέβαλε έναν χρόνο κατ’ οίκον περιορισμό. Ωστόσο, με μια ανατροπή, μείωσε αρκετά τη διάρκεια της απαγόρευσης συμμετοχής της στις εκλογές, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια για την προεδρία το 2027.Η Λεπέν και ο Μπαρντελά επισκέφθηκαν την Τετάρτη την κοινότητα, όπου αντάλλαξαν χειραψίες, έβγαλαν selfies και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την κοινή τους εκστρατεία. Η Λεπέν εμφανίστηκε χαμογελαστή και απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις, ενώ ο Μπαρντελά, πιο σοβαρός, φάνηκε να προσαρμόζεται στον νέο του ρόλο ως το «δεξί της χέρι».Παρόμοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν και την Τρίτη. Όταν η Λεπέν μετέβη από τα γραφεία του Εθνικού Συναγερμού στην έδρα του τηλεοπτικού δικτύου, ο Μπαρντελά φέρεται να ήταν το μοναδικό άτομο στο αυτοκίνητο μαζί της, εκτός από τον οδηγό.Μετά τη συνέντευξή της σε ώρα υψηλής τηλεθέασης - στην οποία ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της και ότι θα προσφύγει κατά της δικαστικής απόφασης, αναστέλλοντας τον κατ’ οίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας - ο ευχάριστος τηλεοπτικά και εξοικειωμένος με τοευρωβουλευτής επέστρεψε μαζί της στα γραφεία του κόμματος χωρίς να κάνει δηλώσεις.Η Λεπέν και ο Μπαρντελά παρουσιάζουν εδώ και μήνες τους εαυτούς τους ως πολιτικό δίδυμο: εκείνη ως υποψήφια πρόεδρος και εκείνος ως ο άνθρωπος που προετοιμάζεται για τη θέση του πρωθυπουργού.Στη συνέντευξή της την Τρίτη, η 57χρονη χαρακτήρισε τη συνεργασία τουςΩστόσο, η ιδέα ενός κοινού «» δεν αποτελεί γαλλική πολιτική παράδοση. Η προεδρία της Γαλλίας είναι ένας από τους ισχυρότερους θεσμούς στον κόσμο, συγκεντρώνοντας τεράστιες εκτελεστικές εξουσίες και μοναδικό έλεγχο στην εξωτερική πολιτική.«Το κοινό ψηφοδέλτιο είναι μια έννοια πιο οικεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Θα γνωρίζουμε ποιος μπορεί να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Είναι πιο υγιές για τη δημοκρατία μας», δήλωσε στοο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού,

Παραδέχθηκε όμως ότι δεν πρόκειται για σχέση ίσων. «Αν η Μαρίν Λεπέν κερδίσει τις εκλογές, δεν θα έχουν τις ίδιες δουλειές. Εκείνη θα έχει τη συνολική εποπτεία, εκείνος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή», πρόσθεσε.



Οι αντίπαλοι του Εθνικού Συναγερμού, ιδιαίτερα στη δεξιά, φοβούνταν ότι αν η Λεπέν έμενε εκτός κούρσας και ο Μπαρντελά έπαιρνε τη θέση της, θα μπορούσε να προσελκύσει δικούς τους ψηφοφόρους. Δεν βλέπουν όμως με τον ίδιο τρόπο το δίδυμο Λεπέν - Μπαρντελά. «Εδώ δεν ψηφίζουμε δίδυμα, δεν είμαστε ΗΠΑ», δήλωσε σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών. «Είναι ένα στοίχημα. Είναι καλή ιδέα να τον κρατήσει κοντά της ως υποψήφια, αλλά θα πρέπει να δεχτεί να του δώσει χώρο και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το στυλ της», πρόσθεσε.



Μια υπολογισμένη πολιτική συνεργασία Τα πράγματα θα μπορούσαν εύκολα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Η Λεπέν θα μπορούσε να είχε παραμερίσει ξαφνικά τον Μπαρντελά, μετά από εβδομάδες εικασιών ότι εκείνος αναπόφευκτα θα ήταν ο υποψήφιος του κόμματος, λόγω των μικρών πιθανοτήτων επιτυχίας της προσφυγής της.



Υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι ο ίδιος είχε αρχίσει να διαμορφώνει τις δικές του ιδέες για το κόμμα.



Για τον Μπρουνό Κοτρέ, πολιτικό επιστήμονα στο Sciences Po, η συνεργασία αυτή έχει ξεκάθαρη στρατηγική λογική. «Θεωρητικά, η επιλογή των προσώπων έχει πολλά πλεονεκτήματα», είπε στο Politico. «Άνδρας και γυναίκα, μεγαλύτερη και νεότερος, εκείνη έχει μακρά ιστορία στο κόμμα, εκείνος είχε μια αστραπιαία καριέρα… Από άποψη πολιτικής επικοινωνίας, ανοίγει δυνατότητες, μπορούν να απευθυνθούν σε διαφορετικά ακροατήρια». Αλλά αυτό ισχύει μόνο εφόσον οι διαφορές στις θέσεις τους δεν γίνουν υπερβολικά εμφανείς, προειδοποίησε.



«Αν είναι εντελώς αντιφατικοί, θα το αναδείξουμε», είπε η ευρωβουλευτής του κεντροδεξιού Horizons, Ναταλί Λουαζό.



Υπάρχουν, ωστόσο και ζητήματα όπου - σύμφωνα με την ανάλυση - η Λεπέν δεν θα μπορεί να τα έχει όλα. Για παράδειγμα, εκείνη έχει δεσμευθεί να ανατρέψει την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Μπαρντελά έχει αφήσει ανοιχτό ένα πιο ευέλικτο σενάριο που θα μπορούσε να προσελκύσει πιο μετριοπαθείς δεξιούς ψηφοφόρους.



Ο άλλος ρόλος του Μπαρντελά Ο Μπαρντελά βοηθά επίσης να μετριαστεί η εικόνα της Λεπέν σε μια στιγμή που οι δικαστικές της περιπέτειες απειλούν να κυριαρχήσουν στην εκστρατεία.



Συνεχίζοντας την υποψηφιότητά της παρά την καταδίκη της και υιοθετώντας μια μαχητική στάση που θυμίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η Λεπέν ενισχύει την λαϊκιστική παράδοση του κόμματός της.



Η παρουσία του Μπαρντελά, ο οποίος προσφέρει μια πιο συμβατική εικόνα, έχει γίνει πιο αναγκαία από ποτέ. Η «καθαρή» εικόνα του θα είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα είναι εύκολο για το δίδυμο να ξεπεράσει το δικαστικό βάρος της Λεπέν.



Η προσφυγή της κατά της καταδίκης σημαίνει ότι θα κάνει εκστρατεία, ενώ θα εκκρεμεί η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου πριν από τις προεδρικές εκλογές. Παράλληλα, και ο Μπαρντελά αντιμετωπίζει δικά του νομικά ζητήματα.



Οι σύμμαχοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν την καταδίκη ως ιστορία αντοχής. Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Σεμπαστιάν Σενί παρομοίασε τη Λεπέν με τον διωκόμενο ήρωα του Αλέξανδρου Δουμά, «Κόμη Μοντεχρίστο». «Αναστημένη εκατό φορές, απελευθερωμένη εκατό φορές και δραπέτης εκατό φορές», είπε στο France Inter.



Οι πρώτες δημοσκοπήσεις φαίνεται να στηρίζουν αυτή την ανάγνωση. Έρευνα του Ifop μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της δείχνει τη Λεπέν να περνά άνετα στον δεύτερο γύρο και να επικρατεί του Φιλίπ με 54%. Ωστόσο, για τους αντιπάλους της, αυτή η αφήγηση δύσκολα θα πείσει πέρα από τον βασικό της πυρήνα.



Σύμφωνα με τον ίδιο συντηρητικό σύμβουλο, η Λεπέν ως βασική υποψήφια θα συνεχίσει να δυσκολεύεται να προσελκύσει μεσοαστούς δεξιούς ψηφοφόρους που εξακολουθούν να τη συνδέουν με τον πατέρα της Ζαν-Μαρί Λεπέν και τις δηλώσεις του που υποβάθμιζαν το Ολοκαύτωμα. «Ο Μπαρντελά είχε φέρει νέο αέρα. Δεν θα ψηφίσουν το όνομα Λεπέν. Την έχουν ξαναδεί», είπε.



Η προεκλογική εκστρατεία υπό τη σκιά μιας καταδίκης για υπεξαίρεση μπορεί να τους δώσει ακόμη έναν λόγο να μείνουν μακριά.