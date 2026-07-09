Τρόμος στην Κίνα: Εκατοντάδες φίδια, ανάμεσά τους κόμπρες, δραπέτευσαν από πλημμυρισμένες φάρμες εκτροφής, δείτε βίντεο

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα ερπετά – Τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρεται να έχασε τη ζωή του από δάγκωμα φιδιού

φίδια, μεταξύ των οποίων και δηλητηριώδεις



Σύμφωνα με τον















Γιατρός της περιοχής που αντιμετωπίζει περιστατικά δαγκωμάτων από φίδια δήλωσε ότι έχει περιθάλψει αρκετούς κατοίκους μετά το πέρασμα του τυφώνα.



Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Γκουανγκσί, όπου δύο ταμιευτήρες υπερχείλισαν και υπέστησαν ζημιές, αφήνοντας χωριά περικυκλωμένα από νερά. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 50.000 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ έξι εξακολουθούν να αγνοούνται.



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Η Beijing News μετέδωσε επίσης ότι ένας άνθρωπος που είχε δεχθεί δάγκωμα φιδιού πέθανε, επικαλούμενη νοσοκομειακές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες.



Συναγερμός έχει σημάνει στη νότια Κίνα , όπου εκατοντάδες, μεταξύ των οποίων και δηλητηριώδεις κόμπρες , δραπέτευσαν από φάρμες εκτροφής μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και το πέρασμα του τυφώνα Maysak.Σύμφωνα με τον Guardian , που επικαλείται κρατικά μέσα ενημέρωσης, εγκατάσταση εκτροφής φιδιών στην πόλη Χενγκζού, στην αυτόνομη περιφέρεια Γκουανγκσί Ζουάνγκ, πλημμύρισε έπειτα από ημέρες καταρρακτωδών βροχών , με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους.Βίντεο που μεταδόθηκε από κινεζικά μέσα και έγινε viral δείχνει κατοίκους να χρησιμοποιούν απόχες για να πιάσουν φίδια, ενώ σε ένα από τα πλάνα μία κόμπρα εμφανίζεται να βγάζει το κεφάλι της μέσα από τα λασπωμένα νερά της πλημμύρας.«Εκατοντάδες φίδια δραπέτευσαν ταυτόχρονα. Εγώ είδα πέντε ή έξι», δήλωσε στην Beijing News ένας κάτοικος που νοσηλεύεται μετά από δάγκωμα φιδιού . Όπως ανέφερε, δαγκώθηκε από κόμπρα ενώ καθάριζε συντρίμμια στο ισόγειο του σπιτιού του το μεσημέρι της Τρίτης.Γιατρός της περιοχής που αντιμετωπίζει περιστατικά δαγκωμάτων από φίδια δήλωσε ότι έχει περιθάλψει αρκετούς κατοίκους μετά το πέρασμα του τυφώνα.Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Γκουανγκσί, όπου δύο ταμιευτήρες υπερχείλισαν και υπέστησαν ζημιές, αφήνοντας χωριά περικυκλωμένα από νερά. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 50.000 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ έξι εξακολουθούν να αγνοούνται.Συνολικά, ο απολογισμός από τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της Κίνας αυξήθηκε στους 38 νεκρούς. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι στην επαρχία Χουμπέι προκάλεσαν τουλάχιστον 11 θανάτους.Η Beijing News μετέδωσε επίσης ότι ένας άνθρωπος που είχε δεχθεί δάγκωμα φιδιού πέθανε, επικαλούμενη νοσοκομειακές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι τοπικές αρχές στη Χενγκζού εξέδωσαν οδηγίες προστασίας από δαγκώματα φιδιών, προειδοποιώντας ότι δηλητηριώδη είδη, όπως κόμπρες και οχιές, έχουν διαφύγει εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των νερών.



Παράλληλα, αυξήθηκαν τα αποθέματα αντιοφικού ορού και δημιουργήθηκε ειδική διαδικασία ταχείας αντιμετώπισης περιστατικών στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Χενγκζού, το οποίο έχει οριστεί ως κέντρο θεραπείας για δαγκώματα φιδιών.



Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα φίδια μπορεί να αναζητήσουν καταφύγιο μέσα σε σπίτια, κλιμακοστάσια, γωνίες κτιρίων και όχθες ποταμών, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιχειρούν να τα απομακρύνουν μόνοι τους.