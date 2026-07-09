Politico: Η Ελλάδα και άλλες 8 χώρες ζητούν παράταση της ευελιξίας στους νέους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια

Σε κοινή επιστολή τους ενημέρωσαν τον επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, ότι οι πρώτοι μήνες λειτουργίας του νέου συστήματος ανέδειξαν «σημαντικές δυσκολίες» που δεν μπορούν να αγνοηθούν