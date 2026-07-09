Γερμανία: Σε 10 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Έλληνας που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή τρένου

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος