Γερμανία: Σε 10 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Έλληνας που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή τρένου
Γερμανία: Σε 10 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Έλληνας που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή τρένου
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος
Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τσβαϊμπρίκεν στον Έλληνα υπήκοο που κατηγορείτο για τον θάνατο του ελεγκτή σε τρένο στη Ρηνανία - Παλατινάτο τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ο 26χρονος Έλληνας, σε έλεγχο εισιτηρίων, φέρεται να μην διέθετε εισιτήριο και να διαπληκτίσθηκε με τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Καλάρ, τον οποίο κατόπιν γρονθοκόπησε, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία, συνεπεία της οποίας ήταν να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.
Ο 26χρονος Έλληνας, σε έλεγχο εισιτηρίων, φέρεται να μην διέθετε εισιτήριο και να διαπληκτίσθηκε με τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Καλάρ, τον οποίο κατόπιν γρονθοκόπησε, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία, συνεπεία της οποίας ήταν να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.
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