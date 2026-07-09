Τι σημαίνει η ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ

Η απόφαση της ΕΕΑ για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα περνά πλέον στον Αθλητικό Δικαστή, ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει την ποινή για την ομάδα