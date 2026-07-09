Καύσωνας διαρκείας στη Γαλλία με 40άρια: Έκλεισε πυρηνικός αντιδραστήρας

Οι νομαρχίες σε πολλά διαμερίσματα επέλεξαν να απαγορεύσουν τα πυροτεχνήματα, την πώληση αλκοόλ και ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις, προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που σχετίζονται με τη ζέστη