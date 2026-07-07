Δείτε βίντεο: Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την αναγκαστική προσθαλάσσωση υδροπλάνου στον East River

Κάμερες σώματος αστυνομικών καταγράφουν την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, με τις αρχές της Νέας Υόρκης να κινητοποιούνται άμεσα για να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες