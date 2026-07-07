Δείτε βίντεο: Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την αναγκαστική προσθαλάσσωση υδροπλάνου στον East River
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Διάσωση Επιβάτες Προσθαλάσσωση

Δείτε βίντεο: Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την αναγκαστική προσθαλάσσωση υδροπλάνου στον East River

Κάμερες σώματος αστυνομικών καταγράφουν την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, με τις αρχές της Νέας Υόρκης να κινητοποιούνται άμεσα για να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες

Δείτε βίντεο: Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την αναγκαστική προσθαλάσσωση υδροπλάνου στον East River
Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη όταν υδροπλάνο που μετέφερε οκτώ επιβάτες αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσθαλάσσωση στον ποταμό East River.

Νέο βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών καταγράφει την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες από το αεροσκάφος.

Στα πλάνα φαίνονται αστυνομικοί της μονάδας λιμενικών επιχειρήσεων της Νέας Υόρκης (NYPD Harbor Unit), καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (FDNY), να φτάνουν στο σημείο και να προσεγγίζουν το υδροπλάνο, το οποίο επέπλεε στα νερά του ποταμού.

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Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τους οκτώ ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Δύο από τους επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταφερθούν για ιατρική περίθαλψη.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η 16χρονη Κλόε Τοντ, η οποία επέστρεφε με την οικογένειά της από ένα ταξίδι για πάρτι γενεθλίων. «Ήταν ένα ατύχημα, πολύ άσχημο», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της, Άντα, τραντάχτηκε από την πρόσκρουση. «Δεν αισθάνεται πραγματικά καλά - τα πλευρά της, η πλάτη της, το κεφάλι της. Είναι όλα πρησμένα. Είναι όλα πολύ άσχημα» είπε η 16χρονη κάνοντας λόγο για «τραυματική» εμπειρία.

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Η πτήση εκτελέστηκε από την Acadian Seaplanes μέσω της Blade Air, η οποία απέδωσε την ανώμαλη προσγείωση στα ταραγμένα νερά από την καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου και τα διερχόμενα σκάφη.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που ανάγκασαν τον πιλότο να πραγματοποιήσει την έκτακτη προσθαλάσσωση.

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