Τρομακτικό βίντεο μέσα από υδροπλάνο που έκανε «βαριά» προσθαλάσσωση στον East River της Νέας Υόρκης: «Θεέ μου» φώναζαν επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
υδροπλάνα Προσθαλάσσωση Νέα Υόρκη

Τρομακτικό βίντεο μέσα από υδροπλάνο που έκανε «βαριά» προσθαλάσσωση στον East River της Νέας Υόρκης: «Θεέ μου» φώναζαν επιβάτες

Στο υδροπλάνο επέβαιναν συνολικά 8 άτομα - Για «τραυματική» εμπειρία έκανε λόγο μια 16χρονη

Τρομακτικό βίντεο μέσα από υδροπλάνο που έκανε «βαριά» προσθαλάσσωση στον East River της Νέας Υόρκης: «Θεέ μου» φώναζαν επιβάτες
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Κόβει την ανάσα το βίντεο μέσα από το υδροπλάνο που μετέφερε οχτώ άτομα και έκανε «βαριά» προσθαλάσσωση στον East River στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα να καταλήξει ημιβυθισμένο.

Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, ένας δυνατός κρότος από τη στιγμή που το υδροπλάνο αγγίζει για πρώτη φορά την επιφάνεια του ποταμού, με τους επιβάτες να είναι σε εμφανή αγωνία.

Με το αεροπλάνο να χτυπιέται στα κύματα, κάποιοι από τους επιβάτες ακούγονται να φωνάζουν «Θεέ μου, Θεέ μου».



Από την πλευρά τους οι πιλότοι έδωσαν οδηγίες στους επιβάτες να παραμείνουν ήρεμοι και να έχουν τα σωσίβια κοντά τους.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η 16χρονη Κλόε Τοντ, η οποία επέστρεφε με την οικογένειά της από ένα ταξίδι για πάρτι γενεθλίων. «Ήταν ένα ατύχημα, πολύ άσχημο», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της, Άντα, τραντάχτηκε από την πρόσκρουση. «Δεν αισθάνεται πραγματικά καλά - τα πλευρά της, η πλάτη της, το κεφάλι της. Είναι όλα πρησμένα. Είναι όλα πολύ άσχημα» είπε η 16χρονη κάνοντας λόγο για «τραυματική» εμπειρία.

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Η πτήση εκτελέστηκε από την Acadian Seaplanes μέσω της Blade Air, η οποία απέδωσε την ανώμαλη προσγείωση στα ταραγμένα νερά από την καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου και τα διερχόμενα σκάφη.
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