Σάλος με την κόκκινη στον Μπαλογκάν: Ινφαντίνο και Τραμπ επιβεβαίωσαν την επικοινωνία, απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου

Με τα τωρινά δεδομένα ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο φετινό Μουντιάλ θα παραταχθεί κανονικά στην αρχική εντεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στο Βέλγιο για τους «16»