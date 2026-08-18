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Στα δικαστήρια το ABC της Disney κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ελευθερία της έκφρασης
Στα δικαστήρια το ABC της Disney κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ελευθερία της έκφρασης
Στη μήνυσή του το δίκτυο ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση καταφέρεται εναντίον του γιατί «δεν συμφωνεί με όσα μεταδίδουμε»
Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ιδιοκτησίας του ομίλου της Disney, προσέφυγε στην αμερικανική Δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, της FCC, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου απειλώντας τις άδειες μετάδοσης.
Ειδικότερα, το ABC κατηγορεί στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσινγκτον, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει «εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC».
Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, που ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, «εντείνονται», αναφέρει το κανάλι. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι επιθέσεις φθάνουν πλέον ακόμη και σε «ευθείες απαιτήσεις να στερηθεί το ABC τις άδειες μετάδοσής του εξαιτίας όσων λέγονται σε αυτό».
Το ABC επικαλείται ως αποδεικτικό στοιχείο το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.
«Αντιμέτωποι με αυτήν την υπαρξιακή απειλή, οι ενάγοντες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν από τη δικαστική εξουσία να αποκαταστήσει τη ζημία που έχουν υποστεί από τα κατάφωρα αντίποινα της κυβέρνησης σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασής τους, η οποία κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος», εκτιμά το ABC.
Το δίκτυο ζητά εντέλει από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και τις απειλές.
Ειδικότερα, το ABC κατηγορεί στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσινγκτον, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει «εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC».
Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, που ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, «εντείνονται», αναφέρει το κανάλι. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι επιθέσεις φθάνουν πλέον ακόμη και σε «ευθείες απαιτήσεις να στερηθεί το ABC τις άδειες μετάδοσής του εξαιτίας όσων λέγονται σε αυτό».
Το ABC επικαλείται ως αποδεικτικό στοιχείο το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.
«Αντιμέτωποι με αυτήν την υπαρξιακή απειλή, οι ενάγοντες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν από τη δικαστική εξουσία να αποκαταστήσει τη ζημία που έχουν υποστεί από τα κατάφωρα αντίποινα της κυβέρνησης σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασής τους, η οποία κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος», εκτιμά το ABC.
Το δίκτυο ζητά εντέλει από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και τις απειλές.
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