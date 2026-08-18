Επιδημία σαλμονέλας στη Βρετανία: Ένας νεκρός και εκατοντάδες ασθενείς από εισαγόμενα αυγά
ΚΟΣΜΟΣ
Τροφική δηλητηρίαση Σαλμονέλα Βρετανία

Επιδημία σαλμονέλας στη Βρετανία: Ένας νεκρός και εκατοντάδες ασθενείς από εισαγόμενα αυγά

Είναι σπάνιο το φαινόμενο να εμφανίζεται συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου που να επηρεάζει πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα

Επιδημία σαλμονέλας στη Βρετανία: Ένας νεκρός και εκατοντάδες ασθενείς από εισαγόμενα αυγά
Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη Βρετανία και εκατοντάδες αρρώστησαν από τροφική δηλητηρίαση από σαλμονέλα, σε μια επιδημία που, σύμφωνα με ειδικούς, συνδέεται με την κατανάλωση τροφίμων που παρασκευάστηκαν με εισαγόμενα αυγά.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ξεκινήσει έρευνα για τα 207 κρούσματα που καταγράφηκαν τον τελευταίο χρόνο, τα περισσότερα από τα οποία καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Η μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων (199 από τις 207) έχουν καταγραφεί στην Αγγλία, μεταξύ των οποίων 47 στο Λονδίνο και 38 στο Γιορκσάιρ και Χάμπερ.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των προσβεβλημένων, μεταξύ των οποίων βρέφη αλλά και άτομα ηλικίας έως και 90 ετών, χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ δύο από αυτούς εμφάνισαν σοβαρή σηψαιμία. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν χωρίς θεραπεία, επισημαίνει το BBC.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνους στο στομάχι, διάρροια, εμετό ή πυρετό που εμφανίζονται συνήθως μεταξύ 12 και 72 ωρών μετά τη μόλυνση.

Η σαλμονέλα μπορεί να βρεθεί σε ωμό ή όχι καλομαγειρεμένο κρέας ή πουλερικά όπως και αυγά. Η σωστή προετοιμασία και το καλό μαγείρεμα των τροφίμων μπορούν να αποτρέψουν τη μόλυνση, όπως και το πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν αγγίξει κανένας τα τρόφιμα.

Κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται χιλιάδες κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης που προκαλούνται από πολλά διαφορετικά στελέχη σαλμονέλας. Ωστόσο είναι πιο σπάνιο να παρατηρηθεί επιδημία που συνδέεται με συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου και επηρεάζει πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.

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