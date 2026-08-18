Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη drone σε σταθμό λεωφορείου στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
ΔΟΑΕ Ζαπορίζια Drone Ουκρανία Ρωσία

Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη drone σε σταθμό λεωφορείου στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια

Ο ΔΟΑΕ, σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι ο διευθυντής του σταθμού περιέγραψε το περιστατικό ως το χειρότερο συμβάν που έχει αντιμετωπίσει - Την Ουκρανία κατηγορούν οι Ρώσοι

Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη drone σε σταθμό λεωφορείου στην πυρηνική εγκατάσταση της Ζαπορίζια
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εξερράγη σε σταθμό λεωφορείου που χρησιμοποιείται από το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Ο ΔΟΑΕ, η εποπτική αρχή για την πυρηνική ενέργεια των Ηνωμένων Εθνών, σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει επίσης ότι ο διευθυντής του σταθμού περιέγραψε το περιστατικό ως «το χειρότερο συμβάν που έχει αντιμετωπίσει».

Ο διεθνής οργανισμός, επικαλούμενος τον διευθυντή του πυρηνικού σταθμού, αναφέρει ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 6.00 το πρωί, και προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρωπων που ανήκαν στο προσωπικό και σε υπεργολάβους, μεταξύ των οποίων ένας νεκρός και τρείς σοβαρά τραυματίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και έκτοτε η κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.


Ρωσικές κατηγορίες κατά της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, η διορισμένη από τη Μόσχα διοίκηση του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, κατηγόρησε το Κίεβο για την επίθεση με drone σε στάση λεωφορείου στην πόλη Ενερχοντάρ.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της διοίκησης, μέσω Telegram, «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν στοχευμένη επίθεση» σε στάση λεωφορείου όπου εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια περίμεναν για να μεταβούν στην εργασία τους. Διευκρινίζει πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν. «Το καθεστώς του Κιέβου επιδεικνύει για ακόμη μια φορά την πρόθεσή του να θέσει σε κίνδυνο ζωές αμάχων και την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων», αναφέρει το μήνυμα στο Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Έκτοτε η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.
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