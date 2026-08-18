Έγκλημα στην Αλβανία με θύμα 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα: Τούρκοι έκρυψαν τον δράστη σε πορτμπαγκάζ, η κινηματογραφική σύλληψη - Δείτε βίντεο

Οι δύο Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο 29χρονος δράστης ήταν ο σωματοφύλακάς τους – Τι εξετάζουν οι αλβανικές Αρχές





Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του τουριστικού συγκροτήματος μετά από περιστατικό που φέρεται να αφορούσε μια νεαρή γυναίκα. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και μετατράπηκε σε άγριο επεισόδιο.







Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα. Μετά την επίθεση, ο 20χρονος βγήκε από το εσωτερικό του καταστήματος και αφέθηκε στον χώρο της παραλίας, όπου το σώμα του παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, μέχρι να εντοπιστεί.



Η κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου Ο βασικός ύποπτος για τη









Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026 Κλείσιμο

«Ήταν ο σωματοφύλακάς μας» – Τι υποστηρίζουν οι δύο Τούρκοι Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις των δύο Τούρκων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το Top Channel και οι δύο δήλωσαν ότι ήταν τακτικοί πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος και ότι είχαν αναπτύξει φιλική σχέση με τον 29χρονο. Υποστήριξαν ακόμη ότι τον πλήρωναν για υπηρεσίες ασφάλειας, ως σωματοφύλακα και προσωπικό συνοδό.



Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία και φέρεται να υποστήριξαν ενώπιον των ερευνητών, παρουσία μεταφραστών, ότι τον πήραν μαζί τους αποκλειστικά λόγω της προσωπικής σχέσης που είχαν.



Η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς διερευνάται ο ρόλος των δύο Τούρκων στην προσπάθεια απομάκρυνσης του 29χρονου.



Στο μικροσκόπιο και αστυνομικός Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον 29χρονο και στους δύο Τούρκους. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει τεθεί υπό κράτηση και ο 24χρονος Μοϊσίντ Ματουσχάι, κάτοικος Αργυρόκαστρου, ο οποίος υπηρετεί ως βοηθός ειδικός ερευνητής εγκλημάτων στη Διεύθυνση Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου.



Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία , όπου ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε γνωστό τουριστικό συγκρότημα. Η αλβανική αστυνομία συνέλαβε λίγες ώρες αργότερα τον 29χρονο Σοκράτ Βάτα, ο οποίος κρυβόταν στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου με δύο Τούρκους επιβαίνοντες.Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του τουριστικούμετά από περιστατικό που φέρεται να αφορούσε μια νεαρή γυναίκα. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και μετατράπηκε σε άγριο επεισόδιο.Οι φίλοι του θύματος κατέθεσαν ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε και ότι ο 20χρονος επιχείρησε να μπει στη μέση για να σταματήσει τον καβγά. Εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδίδει το Top Channel, δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ άλλων στην πλάτη και στον θώρακα, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα. Μετά την επίθεση, ο 20χρονος βγήκε από το εσωτερικό του καταστήματος και αφέθηκε στον χώρο της παραλίας, όπου το σώμα του παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, μέχρι να εντοπιστεί.Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία , ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το Εξαμίλι μετά το περιστατικό. Η Αστυνομία είχε δημιουργήσει σημεία ελέγχου σε βασικούς οδικούς άξονες και, περίπου πέντε ώρες μετά τη δολοφονία, οι δυνάμεις «Shqiponja» και οι επιχειρησιακές υπηρεσίες της Αστυνομίας εντόπισαν το όχημα στο οποίο κρυβόταν στο Λεβάν του Φιέρ.Ο 29χρονος δεν βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, πίσω από αποσκευές ενώ το όχημα οδηγούσε μια 31χρονη Τουρκάλα και στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένας 38χρονος Τούρκος. Και οι δύο οδηγήθηκαν μαζί με τον Βάτα στις αστυνομικές Αρχές της Αυλώνας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις των δύο Τούρκων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το Top Channel και οι δύο δήλωσαν ότι ήταν τακτικοί πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος και ότι είχαν αναπτύξει φιλική σχέση με τον 29χρονο. Υποστήριξαν ακόμη ότι τον πλήρωναν για υπηρεσίες ασφάλειας, ως σωματοφύλακα και προσωπικό συνοδό.Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία και φέρεται να υποστήριξαν ενώπιον των ερευνητών, παρουσία μεταφραστών, ότι τον πήραν μαζί τους αποκλειστικά λόγω της προσωπικής σχέσης που είχαν.Η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς διερευνάται ο ρόλος των δύο Τούρκων στην προσπάθεια απομάκρυνσης του 29χρονου.Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον 29χρονο και στους δύο Τούρκους. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει τεθεί υπό κράτηση και ο 24χρονος Μοϊσίντ Ματουσχάι, κάτοικος Αργυρόκαστρου, ο οποίος υπηρετεί ως βοηθός ειδικός ερευνητής εγκλημάτων στη Διεύθυνση Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, οι Αρχές εξετάζουν εάν είχε βοηθήσει τον Σοκράτ Βάτα να απομακρυνθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Παράλληλα, έχει αναζητηθεί και ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα Τίρανα.



Συνολικά, σύμφωνα με το Top Channel, 42 άτομα προσήχθησαν από την Αστυνομία του Σαράντα για να εξεταστούν σχετικά με την υπόθεση.







Οι έρευνες συνεχίζονται Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας, οι οποίες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τι προηγήθηκε της δολοφονίας, ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και πώς οργανώθηκε η προσπάθεια διαφυγής του 29χρονου.



Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 20χρονος έμεινε για σημαντικό χρονικό διάστημα έξω από το κατάστημα μετά την επίθεση.



Το βέβαιο είναι ότι μια νύχτα διασκέδασης στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του Ksamιλ κατέληξε σε τραγωδία, με έναν νεαρό τουρίστα να χάνει τη ζωή του και μια πολύπλευρη έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.