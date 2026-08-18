SUPERBET Κύπελλο Ελλάδος, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Μαγεία Ούρζι και στη League Phase οι Βοιωτοί, δείτε τα γκολ
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Αστέρας Τρίπολης Λεβαδειακός

SUPERBET Κύπελλο Ελλάδος, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Μαγεία Ούρζι και στη League Phase οι Βοιωτοί, δείτε τα γκολ

Δύο γκολ ο Ούρζι στο ντεμπούτο του με τον Λεβαδειακό - Έπαιζαν με 10 από το 35΄ οι Αρκάδες

SUPERBET Κύπελλο Ελλάδος, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Μαγεία Ούρζι και στη League Phase οι Βοιωτοί, δείτε τα γκολ
Ο Λεβαδειακός έκανε το αγωνιστικό του χρέος με το... καλημέρα της σεζόν. Οι Βοιωτοί επικράτησαν με σκορ 2-0 του Αστέρα χάρις στα 2 γκολ του Αργεντίνου Ούρζι και είναι εκείνοι που θα παίξουν μετά στη League Phase του Κυπέλλου.

Με μπροστάρη τον Ούρζι και τον Αστέρα να παίζει με 10 παίκτες
Ο Λεβαδειακός ήταν η ομάδα που είχε το πάνω χέρι στο επιθετικό σκέλος σε ένα σημαντικό κομμάτι του αγώνα. Ήταν ανώτερος του Αστέρα και στο ξεκίνημα του αγώνα χάνοντας μεγάλες φάσεις όπως το τετ α τετ του Εμμανουηλίδη στο 19', όπου ο γκολκίπερ Παπαδόπουλος έκανε μεγάλη επεμβάσεις καθώς και άλλες καλές στιγμές στη συνέχεια με παίκτες όπως ο μεσοεπιθετικός Παπαδόπουλος και ο Γκούμας.



Στο 34ο λεπτό ο Σίλβα κράτησε τον Παπαδόπουλο από τη φανέλα ενώ έμπαινε στην περιοχή για να σκοράρει και στη συνέχεια αποβλήθηκε με κόκκινη. Στο 43' ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός Ούρζι σκόραρε από κοντά μετά από απομάκρυνση του Έντερ πάνω του. Το πρώτο μέρος έκλεισε με 8-1 τελικές (οι 8 του Λεβαδειακού). Στο 63' ο Ούρζι από κοντά έκανε το 2-0, έχοντας 2 γκολ σε 2 τελικές και ενώ μετά αποθεώθηκε στην αλλαγή του και ενώ πήγαινε προς τον πάγκο.

Οι Αρκάδες έψαξαν την αντίδραση αλλά δεν είχαν τις ανάλογες φάσεις. Επεδίωξαν να απειλήσουν με παίκτες όπως οι Παπακανέλλος και Κετού αλλά δίχως ανάλογες τελικές ή σωστές τελικές αποφάσεις. Το τελικό σκορ με βάση την εικόνα των 2 ομάδων ήταν δίκαιο και ενώ ο Λεβαδειακός ειδικά μετά την αποβολή του Σίλβα θα μπορούσε να είχε βρει δίχτυα και σε άλλες περιστάσεις, βάζοντας 3 ή και παραπάνω γκολ.

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Άνακερ, Παντέα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας (46' Λαμαράνα), Συμελίδης (87' Μπάουζα), Παπαδόπουλος (83' Τσάρας), Γκούμας, Ούρζι (71' Βρακάς) και Εμμανουηλίδης (71' Κομπνάν).

Asteras AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεζ, Κουρμπέλης (75' Πέρεθ), Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλλος, Ορόσκο (46' Μπρόνσον) και Ρικαρντίνιο.

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Πηγή: www.gazzetta.gr

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