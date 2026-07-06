Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου για την κόκκινη του Μπαλογκάν, ο Αμερικανός θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των «16»

Η FIFA γνωστοποίησε πως η έφεση των Βέλγων για την απόφαση της μετατροπής της τιμωρίας του Μπαλογκάν σε τέτοια με αναστολή, απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα ο διεθνής Αμερικανός να είναι διαθέσιμος απόψε