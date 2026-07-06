Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου για την κόκκινη του Μπαλογκάν, ο Αμερικανός θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των «16»
Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου για την κόκκινη του Μπαλογκάν, ο Αμερικανός θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των «16»
Η FIFA γνωστοποίησε πως η έφεση των Βέλγων για την απόφαση της μετατροπής της τιμωρίας του Μπαλογκάν σε τέτοια με αναστολή, απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα ο διεθνής Αμερικανός να είναι διαθέσιμος απόψε
Οι ΗΠΑ θα έχουν τον φετινό, μεγάλο πρωταγωνιστής τους, παρόντα, στην αναμέτρηση με τους Βέλγους στους «16» του Μουντιάλ 2026 με ώρα έναρξης στις 03:00, Ελλάδας.
Η έφεση που είχαν ασκήσει οι Βέλγοι για την απόφαση που βγήκε κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι και έδινε στον Φολαρίν Μπαλογκάν το δικαίωμα να παίξει στην αναμέτρηση με το σύνολο του Γκαρσία παρά την αποβολή του κόντρα στους Βόσνιους, απορρίφθηκε.
Το σκεπτικό βάσει του οποίου η προσπάθεια του Βελγίου έπεσε στο κενό, ήταν πως δεν επρόκειτο για διάδικο (μέρος που συμμετέχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση) στην υπόθεση, συνεπώς δεν είχε δικαίωμα ν' ασκήσει έφεση και να εναντιωθεί στην αρχική απόφαση.
Η έφεση που είχαν ασκήσει οι Βέλγοι για την απόφαση που βγήκε κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι και έδινε στον Φολαρίν Μπαλογκάν το δικαίωμα να παίξει στην αναμέτρηση με το σύνολο του Γκαρσία παρά την αποβολή του κόντρα στους Βόσνιους, απορρίφθηκε.
Το σκεπτικό βάσει του οποίου η προσπάθεια του Βελγίου έπεσε στο κενό, ήταν πως δεν επρόκειτο για διάδικο (μέρος που συμμετέχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση) στην υπόθεση, συνεπώς δεν είχε δικαίωμα ν' ασκήσει έφεση και να εναντιωθεί στην αρχική απόφαση.
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