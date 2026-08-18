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«Διαβατήριο για το μέλλον της Βραζιλίας», λέει ο Λούλα για το κοίτασμα πετρελαίου που ανακαλύφθηκε ανοιχτά του Αμαζονίου
«Διαβατήριο για το μέλλον της Βραζιλίας», λέει ο Λούλα για το κοίτασμα πετρελαίου που ανακαλύφθηκε ανοιχτά του Αμαζονίου
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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαιρέτισε την ανακάλυψη πετρελαίου κοντά στις εκβολές του Αμαζονίου.
Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της ανακάλυψης από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας Petrobras, ο Λούλα είπε ότι η ανακάλυψη θα μπορούσε να αποτελέσει «το διαβατήριο για το μέλλον της χώρας».
Η απόφασή του να επιτρέψει διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή επικρίθηκε έντονα από περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι τυχόν διαρροές πετρελαίου θα μπορούσαν να καταστρέψουν το οικοσύστημα της περιοχής.
Ο Λούλα, ο οποίος διεκδικεί μια νέα τετραετή θητεία στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένος στον τελικό στόχο της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή.
Η ανακάλυψη έγινε στη θάλασσα, περίπου 175 χλμ. ανοικτά των ακτών του Αμαζονίου, αναφέρει το BBC.
Το μέγεθος του κοιτάσματος δεν είναι ακόμη σαφές, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η εξόρυξη του πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος που φτάνει τα 2.886 μέτρα, θα είναι εμπορικά βιώσιμη.
Οι οικολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι ερευνητικές γεωτρήσεις χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοποικιλότητα.
Φοβούνται ότι τυχόν ατυχήματα θα μπορούσαν να απειλήσουν όχι μόνο τους κοντινούς υφάλους, αλλά και ότι τα ρεύματα θα μπορούσαν να μεταφέρουν το πετρέλαιο που θα χυθεί σε παράκτιους υγροτόπους που σφύζουν από άγρια ζωή.
Ο Λούλα έχει στο παρελθόν απορρίψει τις κριτικές των οικολόγων ως «παρεμβάσεις». Τη Δευτέρα επανέλαβε ότι δεν θα δεχτεί καμία ξένη παρέμβαση, τονίζοντας ότι «αυτό αφορά την εθνική κυριαρχία. Κάθε χώρα που διαθέτει πετρέλαιο αυτής της ποιότητας δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αναμιχθεί».
Η Petrobras ξεκίνησε τις ερευνητικές γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος ήδη από τον Οκτώβριο του 2025.
Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της ανακάλυψης από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας Petrobras, ο Λούλα είπε ότι η ανακάλυψη θα μπορούσε να αποτελέσει «το διαβατήριο για το μέλλον της χώρας».
Η απόφασή του να επιτρέψει διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή επικρίθηκε έντονα από περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι τυχόν διαρροές πετρελαίου θα μπορούσαν να καταστρέψουν το οικοσύστημα της περιοχής.
Hoje viemos ao Amapá para anunciar uma descoberta importante para o Brasil: a Petrobras encontrou petróleo em águas ultraprofundas da Margem Equatorial. É uma demonstração da capacidade da nossa engenharia e da decisão de voltar a investir em pesquisa e na soberania energética do… pic.twitter.com/6k1Y238DNs— Lula (@LulaOficial) August 17, 2026
Η ανακάλυψη έγινε στη θάλασσα, περίπου 175 χλμ. ανοικτά των ακτών του Αμαζονίου, αναφέρει το BBC.
Το μέγεθος του κοιτάσματος δεν είναι ακόμη σαφές, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η εξόρυξη του πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος που φτάνει τα 2.886 μέτρα, θα είναι εμπορικά βιώσιμη.
Οι οικολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι ερευνητικές γεωτρήσεις χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοποικιλότητα.
Φοβούνται ότι τυχόν ατυχήματα θα μπορούσαν να απειλήσουν όχι μόνο τους κοντινούς υφάλους, αλλά και ότι τα ρεύματα θα μπορούσαν να μεταφέρουν το πετρέλαιο που θα χυθεί σε παράκτιους υγροτόπους που σφύζουν από άγρια ζωή.
Ο Λούλα έχει στο παρελθόν απορρίψει τις κριτικές των οικολόγων ως «παρεμβάσεις». Τη Δευτέρα επανέλαβε ότι δεν θα δεχτεί καμία ξένη παρέμβαση, τονίζοντας ότι «αυτό αφορά την εθνική κυριαρχία. Κάθε χώρα που διαθέτει πετρέλαιο αυτής της ποιότητας δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αναμιχθεί».
Η Petrobras ξεκίνησε τις ερευνητικές γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος ήδη από τον Οκτώβριο του 2025.
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