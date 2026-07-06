Το παρασκήνιο της παρέμβασης Τραμπ στο Μουντιάλ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν - Ποιοι τον έπεισαν να τηλεφωνήσει στον Ινφαντίνο
Το παρασκήνιο της παρέμβασης Τραμπ στο Μουντιάλ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν - Ποιοι τον έπεισαν να τηλεφωνήσει στον Ινφαντίνο
Η Wall Street Journal αποκαλύπτει την κινητοποίηση στον Λευκό Οίκο προκειμένου να μην στερηθεί η Team USA τον επιθετικό της στον επερχόμενο νοκ άουτ αγώνα με το Βέλγιο
Μία πρωτοφανής υπόθεση πολιτικής παρέμβασης στο Μουντιάλ προκαλεί σάλο και αντιδράσεις, καθώς ο Λευκός Οίκος φέρεται να κινητοποιήθηκε προκειμένου να ακυρωθεί η τιμωρία του Φόλαριν Μπαλογκάν, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ στη νίκη επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Η απόφαση της FIFA να άρει τελικά την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα προκάλεσε κλυδωνισμούς ακόμη και εντός της ποδοσφαιρικής κοινότητας, αφού με σκληρή ανακοίνωσή της η UEFA επιτίθεται στην FIFA και μιλά για πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η υπόθεση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την πρώτη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια. Αν και η επιτυχία επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας θα έπρεπε να έχει προκαλέσει πανηγυρισμούς, το κλίμα στον Λευκό Οίκο κάθε άλλο παρά εορταστικό ήταν, καθώς η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν σήμαινε ότι ο παίκτης θα έχανε αυτόματα το επόμενο παιχνίδι των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο στο Σιάτλ, για μια θέση στα προημιτελικά.
Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να κατέστρωσαν ένα ασυνήθιστο σχέδιο: να μετατρέψουν μια διαιτητική απόφαση σε ζήτημα κρατικού ενδιαφέροντος και να επιχειρήσουν την ανατροπή της. Παρότι η FIFA προστατεύει με ιδιαίτερη αυστηρότητα την αυτονομία της και τιμωρεί την πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο, στον Λευκό Οίκο εκτιμούσαν ότι είχαν έναν σημαντικό δίαυλο: τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν αποκαλέσει «βασιλιά του ποδοσφαίρου».
Κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχαν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες φέρονται να θεώρησαν ότι η απόφαση ήταν άδικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο.
Από το ίδιο βράδυ, Λάτνικ και Τζουλιάνι οργάνωσαν σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία του Μπαλογκάν δεν ήταν απλώς αδικαιολόγητη, αλλά μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε διαδραματίσει ρόλο στην ανάληψη του Μουντιάλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιμετωπίζει την επιτυχία της διοργάνωσης ως ζήτημα προσωπικού γοήτρου, φέρεται να έδωσε εντολή στην ομάδα του να βρει τρόπο ώστε να αρθεί η τιμωρία.
Ακολούθως, αξιωματούχοι της κυβέρνησης άρχισαν να αναζητούν ισχυρούς νομικούς, προσκείμενους στον Τραμπ, ώστε να προετοιμάσουν νομική αμφισβήτηση της απόφασης. Ένα από τα επιχειρήματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του αργού ριπλέι από τη FIFA για να κριθεί αν το πάτημα του Μπαλογκάν στον αστράγαλο αντιπάλου συνιστούσε παράβαση για κόκκινη κάρτα.
Δείτε βίντεο με την επίμαχη φάση:
Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενημερώθηκε γρήγορα για το σχέδιο, ενώ δημόσια διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και ότι δεν υπήρχε προφανής αντικαταστάτης του Μπαλογκάν στο ρόστερ. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον άνθρωπο που γνώριζε ότι είχε την ισχύ να αλλάξει τα δεδομένα: τον Τζάνι Ινφαντίνο.
Η απόφαση της FIFA να άρει τελικά την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα προκάλεσε κλυδωνισμούς ακόμη και εντός της ποδοσφαιρικής κοινότητας, αφού με σκληρή ανακοίνωσή της η UEFA επιτίθεται στην FIFA και μιλά για πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η υπόθεση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την πρώτη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια. Αν και η επιτυχία επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας θα έπρεπε να έχει προκαλέσει πανηγυρισμούς, το κλίμα στον Λευκό Οίκο κάθε άλλο παρά εορταστικό ήταν, καθώς η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν σήμαινε ότι ο παίκτης θα έχανε αυτόματα το επόμενο παιχνίδι των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο στο Σιάτλ, για μια θέση στα προημιτελικά.
Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να κατέστρωσαν ένα ασυνήθιστο σχέδιο: να μετατρέψουν μια διαιτητική απόφαση σε ζήτημα κρατικού ενδιαφέροντος και να επιχειρήσουν την ανατροπή της. Παρότι η FIFA προστατεύει με ιδιαίτερη αυστηρότητα την αυτονομία της και τιμωρεί την πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο, στον Λευκό Οίκο εκτιμούσαν ότι είχαν έναν σημαντικό δίαυλο: τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν αποκαλέσει «βασιλιά του ποδοσφαίρου».
Κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχαν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες φέρονται να θεώρησαν ότι η απόφαση ήταν άδικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο.
Από το ίδιο βράδυ, Λάτνικ και Τζουλιάνι οργάνωσαν σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία του Μπαλογκάν δεν ήταν απλώς αδικαιολόγητη, αλλά μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε διαδραματίσει ρόλο στην ανάληψη του Μουντιάλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιμετωπίζει την επιτυχία της διοργάνωσης ως ζήτημα προσωπικού γοήτρου, φέρεται να έδωσε εντολή στην ομάδα του να βρει τρόπο ώστε να αρθεί η τιμωρία.
Ακολούθως, αξιωματούχοι της κυβέρνησης άρχισαν να αναζητούν ισχυρούς νομικούς, προσκείμενους στον Τραμπ, ώστε να προετοιμάσουν νομική αμφισβήτηση της απόφασης. Ένα από τα επιχειρήματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του αργού ριπλέι από τη FIFA για να κριθεί αν το πάτημα του Μπαλογκάν στον αστράγαλο αντιπάλου συνιστούσε παράβαση για κόκκινη κάρτα.
Δείτε βίντεο με την επίμαχη φάση:
Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενημερώθηκε γρήγορα για το σχέδιο, ενώ δημόσια διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και ότι δεν υπήρχε προφανής αντικαταστάτης του Μπαλογκάν στο ρόστερ. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον άνθρωπο που γνώριζε ότι είχε την ισχύ να αλλάξει τα δεδομένα: τον Τζάνι Ινφαντίνο.
Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην ηγεσία της FIFA από το 2016 και έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στον Λευκό Οίκο, αλλά και στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου σε διαφορετικές περιστάσεις, από αγώνα UFC στο Μαϊάμι έως τη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα στην Αίγυπτο. Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την απόφαση για τον Μπαλογκάν.
Αρχικά, ο Ινφαντίνο συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δεσμευθεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου μερικές ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται. Η FIFA χρησιμοποίησε μια λιγότερο γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων.
Ο Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.
Η απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλαθλοι και σχολιαστές σε όλο τον κόσμο κατήγγειλαν ότι ένας αρχηγός κράτους έβαλε το χέρι του στη ζυγαριά, πλήττοντας την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει την επιρροή του Λευκού Οίκου και επέμεινε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της είναι ανεξάρτητο όργανο. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας και ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της. Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Λυπάμαι και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Σολμπάκεν, «γιατί αν κερδίσουν, αυτό θα αιωρείται πάντα πάνω από την επιτυχία τους». Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η RBFA οι Βέλγοι εξήγησαν, «έκπληκτοι», ότι εξέταζαν «όλες τις πιθανές επιλογές», αμφισβητώντας τον εν λόγω κανονισμό που επέτρεψε τη «σκανδαλώδης» αυτή απόφαση.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, αντιθέτως επέλεξε πριν μερικές ώρες να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στο Instagram στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη έτσι ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.
Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν στο 64ο λεπτό της νίκης με 2-0 επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτό να εμπλακεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.
«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».
Η υπόθεση αφήνει πλέον βαρύ αποτύπωμα στο Μουντιάλ. Για τις ΗΠΑ, η επιστροφή του Μπαλογκάν ενισχύει αγωνιστικά την ομάδα ενόψει του κρίσιμου αγώνα με το Βέλγιο.
Για τη FIFA, όμως, η απόφαση δημιουργεί ερωτήματα για την ανεξαρτησία των πειθαρχικών διαδικασιών της. Και για το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανοίγει μια συζήτηση που ξεπερνά το ποδόσφαιρο: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πολιτική εξουσία όταν αποφασίζει ότι ακόμη και μια κόκκινη κάρτα είναι υπόθεση εθνικού συμφέροντος;
Αρχικά, ο Ινφαντίνο συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δεσμευθεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου μερικές ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται. Η FIFA χρησιμοποίησε μια λιγότερο γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων.
Ο Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.
Η απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλαθλοι και σχολιαστές σε όλο τον κόσμο κατήγγειλαν ότι ένας αρχηγός κράτους έβαλε το χέρι του στη ζυγαριά, πλήττοντας την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει την επιρροή του Λευκού Οίκου και επέμεινε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της είναι ανεξάρτητο όργανο. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας και ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της. Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Λυπάμαι και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Σολμπάκεν, «γιατί αν κερδίσουν, αυτό θα αιωρείται πάντα πάνω από την επιτυχία τους». Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η RBFA οι Βέλγοι εξήγησαν, «έκπληκτοι», ότι εξέταζαν «όλες τις πιθανές επιλογές», αμφισβητώντας τον εν λόγω κανονισμό που επέτρεψε τη «σκανδαλώδης» αυτή απόφαση.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, αντιθέτως επέλεξε πριν μερικές ώρες να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στο Instagram στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη έτσι ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν στο 64ο λεπτό της νίκης με 2-0 επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτό να εμπλακεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.
«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».
Η υπόθεση αφήνει πλέον βαρύ αποτύπωμα στο Μουντιάλ. Για τις ΗΠΑ, η επιστροφή του Μπαλογκάν ενισχύει αγωνιστικά την ομάδα ενόψει του κρίσιμου αγώνα με το Βέλγιο.
Για τη FIFA, όμως, η απόφαση δημιουργεί ερωτήματα για την ανεξαρτησία των πειθαρχικών διαδικασιών της. Και για το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανοίγει μια συζήτηση που ξεπερνά το ποδόσφαιρο: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πολιτική εξουσία όταν αποφασίζει ότι ακόμη και μια κόκκινη κάρτα είναι υπόθεση εθνικού συμφέροντος;
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