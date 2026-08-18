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Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην πισίνα σπιτιού στη Μασαχουσέτη, «δεν έπιασαν τα φρένα» είπε ο οδηγός
Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην πισίνα σπιτιού στη Μασαχουσέτη, «δεν έπιασαν τα φρένα» είπε ο οδηγός
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που μοίραζε δέματα σε γείτονές του ισχυρίστηκε ότι τα φρένα, για άγνωστο λόγο, δεν δούλεψαν με αποτέλεσμα να βρεθεί στον πάτο της πισίνας
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης ενός αυτοκινήτου από πισίνα σε σπίτι στη Μασαχουσέτη.
Σύμφωνα με το ABC News, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε πάρει το αμάξι του για να μοιράσει κάποια δέματα στους γείτονές του.
Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος για άγνωστη προς το παρόν αιτία τα φρένα δεν έπιασαν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να καταλήξει στον πάτο της πισίνας μια κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το ABC News, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε πάρει το αμάξι του για να μοιράσει κάποια δέματα στους γείτονές του.
Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος για άγνωστη προς το παρόν αιτία τα φρένα δεν έπιασαν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να καταλήξει στον πάτο της πισίνας μια κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Δείτε βίντεο
A driver crashed his car into a backyard swimming pool in Massachusetts, saying that his brakes failed as he was delivering packages to his neighbors. https://t.co/sAj12FYo2f pic.twitter.com/eDnxn4oktg— ABC News (@ABC) August 18, 2026
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