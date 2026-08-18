Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην πισίνα σπιτιού στη Μασαχουσέτη, «δεν έπιασαν τα φρένα» είπε ο οδηγός
ΚΟΣΜΟΣ
Μασαχουσέτη Πισίνα Σπίτι Αυτοκίνητο Βίντεο

Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην πισίνα σπιτιού στη Μασαχουσέτη, «δεν έπιασαν τα φρένα» είπε ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που μοίραζε δέματα σε γείτονές του ισχυρίστηκε ότι τα φρένα, για άγνωστο λόγο, δεν δούλεψαν με αποτέλεσμα να βρεθεί στον πάτο της πισίνας

Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην πισίνα σπιτιού στη Μασαχουσέτη, «δεν έπιασαν τα φρένα» είπε ο οδηγός
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης ενός αυτοκινήτου από πισίνα σε σπίτι στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με το ABC News, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε πάρει το αμάξι του για να μοιράσει κάποια δέματα στους γείτονές του.

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος για άγνωστη προς το παρόν αιτία τα φρένα δεν έπιασαν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να καταλήξει στον πάτο της πισίνας μια κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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