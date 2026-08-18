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Πέθανε ο ιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν, σε ηλικία 93 ετών
Πέθανε ο ιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν, σε ηλικία 93 ετών
Ο Ράσμουσεν χαρακτηρίστηκε ώς οραματιστής της αθλητικής τηλεόρασης, καθώς ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε και συνέλαβε την ιδεά ενός καναλιού που θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο μόνο σπορ
Πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών ο ιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν, ο άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε ως «οραματιστής της αθλητικής τηλεόρασης», χτυπημένος από τη νόσο Πάρκινσον.
Ειδικότερα, ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ίδιο το ESPN, σύμφωνα με το οποίο ο Ράσμουσεν πέθανε στο σπίτι του στη Φλόριντα. Ήταν ο άνθρωπος του οποίου η ιδέα για ένα αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο που θα εξέπεμπε 24 ώρες το 24ωρο οδήγησε στη δημιουργία του ESPN και άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο μετάδοσης και κατανάλωσης του αθλητικού περιεχομένου.
Το ESPN έκανε πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου 1979, με το «SportsCenter», και εξελίχθηκε από ένα τολμηρό τηλεοπτικό εγχείρημα σε έναν από τους ισχυρότερους αθλητικούς ομίλους ενημέρωσης στον κόσμο. Ο Ράσμουσεν είχε συλλάβει την ιδέα μετά την απόλυσή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής λίγκας επαγγελματικού χόκεϊ επί πάγου (AHL) και προχώρησε στη δημιουργία του δικτύου μαζί με τον γιο του, Σκοτ.
Το 2019 είχε γνωστοποιήσει ότι είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον, ενώ το 2025 εντάχθηκε στο Sports Broadcasting Hall of Fame, ως αναγνώριση της τεράστιας επιρροής του στην αθλητική τηλεόραση.
Ειδικότερα, ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ίδιο το ESPN, σύμφωνα με το οποίο ο Ράσμουσεν πέθανε στο σπίτι του στη Φλόριντα. Ήταν ο άνθρωπος του οποίου η ιδέα για ένα αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο που θα εξέπεμπε 24 ώρες το 24ωρο οδήγησε στη δημιουργία του ESPN και άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο μετάδοσης και κατανάλωσης του αθλητικού περιεχομένου.
Το ESPN έκανε πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου 1979, με το «SportsCenter», και εξελίχθηκε από ένα τολμηρό τηλεοπτικό εγχείρημα σε έναν από τους ισχυρότερους αθλητικούς ομίλους ενημέρωσης στον κόσμο. Ο Ράσμουσεν είχε συλλάβει την ιδέα μετά την απόλυσή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής λίγκας επαγγελματικού χόκεϊ επί πάγου (AHL) και προχώρησε στη δημιουργία του δικτύου μαζί με τον γιο του, Σκοτ.
ESPN founder Bill Rasmussen, whose out-of-the-box idea of a 24-hour cable sports network forever changed the landscape of sports media, died today at the age of 93.— ESPN (@espn) August 18, 2026
A game-changer for the ages. Thank you for everything, Bill ❤️ pic.twitter.com/hOCy8QyUEo
Το 2019 είχε γνωστοποιήσει ότι είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον, ενώ το 2025 εντάχθηκε στο Sports Broadcasting Hall of Fame, ως αναγνώριση της τεράστιας επιρροής του στην αθλητική τηλεόραση.
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